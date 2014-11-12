日本股市：早盘升至七年高位，受消费税推迟调升报导提振

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
0157GMT，日经指数 上涨1.4%至17,356.75点，触及七年新高。
“市场可能因为调升消费税而走跌是一大恐惧。这是非常正面的消息，”一吉投资顾问首席基金经理人秋野充成表示。
提前选举可能令安倍政权稳固，尽管支持率下滑。
富士胶片(富士软片,Fujifilm) 跳涨4.7%，此前该公司表示，抗流感药物Avigan可能在明年初获准用于治疗埃博拉病患。
东证股价指数 上涨1.0%至1,388.23点，JPX-日经400指数 涨1.0%，报12,680.66点。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。