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亚洲 | 2014年 11月 12日 星期三 10:37 BJT

日本股市：早盘升至七年高位，受消费税推迟调升报导提振

0157GMT，日经指数 上涨1.4%至17,356.75点，触及七年新高。

“市场可能因为调升消费税而走跌是一大恐惧。这是非常正面的消息，”一吉投资顾问首席基金经理人秋野充成表示。

提前选举可能令安倍政权稳固，尽管支持率下滑。

富士胶片(富士软片,Fujifilm) 跳涨4.7%，此前该公司表示，抗流感药物Avigan可能在明年初获准用于治疗埃博拉病患。

东证股价指数 上涨1.0%至1,388.23点，JPX-日经400指数 涨1.0%，报12,680.66点。(完)
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