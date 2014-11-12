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亚洲 | 2014年 11月 12日 星期三 10:18 BJT

金属期市：伦敦期铜持平，秘鲁一矿厂罢工支撑锌价

1月沪铜 小涨0.2%至每吨47,370元人民币。

LME期锌 持稳在每吨2,268.50美元。

秘鲁大型铜锌矿商Antamina称，部分员工罢工并没有影响生产，不过罢工进行到第二天的工会周二称，产出至少减少90%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/孙茉莉; 审校 戴素萍/杜明霞)
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