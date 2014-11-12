《路透晚报》--11月12日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中美关系：应扩大合作领域，加强国际事务合作--习近平

中国国家主席习近平周三同来访的美国总统举行会晤时表示，中美应扩大双方能够和应该合作的领域，并加强在国际事务中的合作。

--中美关系：奥巴马对习近平表示中美各自的成功对彼此休戚相关

美国总统奥巴马周三对中国国家主席习近平表示，他欢迎和平、繁荣、稳定的中国。奥巴马补充称，中美之间存在重大差异，但习近平愿以建设性的方式建立两国关系，对此他深受鼓舞，中美两国各自的成功对彼此都休戚相关。

--中国经济：土地改革总体方案已提交审议，料在2015年安排试点--报载

中国证券报周三报导，由国土资源部、农业部等多部委参与制定的土地改革总体方案已成形并提交审议，预计最快可在中央农村经济工作会议上正式推出，并在2015年安排试点。

--中国国企：筹谋资产整合一致对外竞标，“出海”战略思路渐明--报载

为更好地践履新常态下的走出去战略，一些国字头的相关行业巨头，正陆续筹谋资产整合。上海证券报周三报导，国务院国资委已与铁总等部门及相关央企密议如何通过整合，按板块形成统一的行业国际公司，一致对外竞标，形成合力再“出海”事宜，以避免同类企业在海外恶性竞争；而南北车有望成为第一个整合典范。

--中墨关系：李克强对墨西哥取消中国企业高铁中标表示遗憾--政府网微博

中国国务院总理李克强周二在会见墨西哥总统培尼亚时称，对墨西哥政府取消中国企业高铁中标表示遗憾，希望墨西哥公平对待中国企业。

--全球环境：中国同意到2030年达到CO2排放峰值，美国将排放量减四分之一

中国力争到2030年使温室气体排放达到顶峰，美国争取到2025年使总排放量减少逾四分之一，两国都试图促成明年在巴黎达成新的全球气候协议。

--中印贸易：印度考虑提高钢铁进口关税，以限制中国船货--印度部长

印度钢铁和矿业部长Narendra Singh Tomar周三表示，印度考虑提高钢铁进口关税，因为从中国售往印度的船货大增，相关决定可能在未来两三天里做出。

--台湾经济：中韩自贸协定中长期对台湾出口将有负面影响--财政部长

中国与韩国的自由贸易协定完成谈判，签订在即，台湾财政部长周三表示，这中长期将对台湾出口有负面影响，台湾应加紧脚步与中国洽签货品贸易协定。

--台湾经济：美中资讯科技产品降税谈判共识将有利台湾--经济部

台湾经济部周三表示，美国和中国在资讯科技产品消除关税的谈判(ITA II)中取得突破，针对约200项产品达成降税共识，其中包括对台湾很重要的积体电路、液晶装置等产业；据此估计台湾一年出口关税的减让可达8.16亿美元。

【金融】

--香港金融：银行下周一起取消居民人民币兑换限额，便利沪港通

香港金融管理局（HKMA）周三宣布自下周一（17日）起取消香港居民每日2万元人民币兑换上限，将更加方便沪港通及其他人民币金融交易；预料措施会令到人民币存款温和增长。

--全球金融：美国首支针对中国国内债市的ETF闪亮登场

美国投资者现在可以通过一支新的上市交易基金(ETF)直接参与中国国内债市，该基金对日益壮大、但基本与外资隔绝的中国固定收益市场有着广泛投资。

--台湾央行：寿险业海外投资多以换汇交易避险，对外汇及台币供需无影响--报告

台湾央行周二在提前交予立法院的专案报告中表示，为降低汇率风险，寿险业对外投资多以换汇交易(SWAP)进行汇率避险，对外汇及台币的供需没有影响。

【固定收益】

--中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正回购、逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购为14天。

--中国货币市场：回购利率仍多震荡小跌，资金面波澜不兴

中国银行间资金市场周三多数回购利率仍小幅下滑。资金面波澜不兴，供需相对平衡；而随着APEC会议的放假调休进入尾声，大行交易员陆续结束轮休，市场成交也将渐回归正常水平。

--中国债市动态：现券收益率震荡略上，金融数据公布前机构趋于观望

中国银行间债市周三早盘现券收益率震荡中略上行，10月金融数据本周预计会公布，机构暂离场观望等候，现券买盘略减，成交一般。交易员们指出，主流预期认为10月新增信贷等数据表现偏弱，央行政策面应会维持宽松基调，有利于现券短线维持向多的趋势。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘小跌，短期料盘整观望央行态度及国际美元走势

中国人民币兑美元周三早盘跟随中间价小幅回落，供求上客盘购汇占据上风。交易员表示，短期人民币窄幅盘整的可能性较大，需关注国际美元强势的可持续性以及央行的态度。

--台湾央行：日圆汇率大幅波动，但台币汇率仍维持动态稳定--总裁

台湾央行总裁周三称，尽管日圆汇率大幅波动，但台币汇率仍维持动态稳定。

--离岸人民币：台湾央行称关注香港取消每日2万元人民币兑换上限措施

台湾央行官员周三表示，已注意到香港将自下周一起取消香港居民每日2万元人民币兑换上限的措施，对此十分“关注”。

--离岸人民币：建银亚洲10年期人民币债以4.08%定价，首档三地挂牌宝岛债

中国建设银行（亚洲）上日定价四档不同年期离岸人民币债券，该债券在台湾发行，并将创下首批在台湾、香港、卢森堡三地同步挂牌交易的宝岛债纪录。

【证券/行业】

--美国个股：阿里巴巴迎来上市后首个“双11”，销售额约93亿美元创纪录

中国互联网巨头阿里巴巴发起的“双11”(11月11日)天猫网购物节，全天销售额最终定格在571亿元人民币（约93亿美元），大幅超越去年水平，其中移动端成交占比提升至42.6%。

--中国股市：沪综指收升1%至三年新高，中小盘股领涨激发市场人气

中国股市沪综指周三收升1%至三年新高。分析师指出，近日市场热点轮动较快，市场情绪波动较大，盘面保持震荡，上海本地股和中小盘股今日领涨大盘，次新股兰石重装连续涨停亦有效激发市场人气。

--企业并购：中信股份与KKR拟购联合环境多数股份，最高对价12.56亿坡元

中国大型综合企业--中信股份周三宣布，其与私募基金巨头KKR旗下KKR中国水务共同拥有的公司，拟收购新加坡联合环境技术的至少多数股份，最高对价约12.56亿坡元（约75.21亿港元）。

--中国企业：小米双11成交达15.6亿卫冕总销售冠军，手机销量116万台

令广大消费者振奋的网上购物节--天猫双11在周三凌晨落下帷幕，中国知名手机生产商小米科技以15.6亿元人民币的成交卫冕总销售冠军，较去年同期增长近两倍；当日小米手机销量达116万台。

--《独家新闻》大众汽车为提高与中国一汽合资企业持股的商谈陷入停滞

据公司消息人士称，就在德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)加快在华扩张步伐之际，该公司为提高在与中国一汽资企业中持股的努力却陷入停滞。中国是大众最大的市场。

--中国企业：海航集团买下西班牙NH HOTELES的8.33%股份

意大利银行业者Intesa San Paolo周二提交给西班牙股市监管机构的声明称，中国海南航空母公司--海航集团已从该行手中，买下西班牙NH Hoteles的8.33%股份。 （完） (整理 张喜良; 审校 曾祥进)