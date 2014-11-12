台湾债市：指标五年债殖利率微跌，待10年新券上场活络市况

路透台北11月12日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周三盘初略走跌。交易员指出，上日台债随美债殖利率趋升，但向上测试难以突破，今日在隔夜美债未开市的平静市况下，交易商尝试反向交投，但跌幅仍旧有限，估今日仍以区间盘整为主。

市场人士指出，台股 一早表现疲弱，亦给予公债市场短线偏多操作的理由。不过在外商银行已陆续年度结算的情况下，本地交易商采短进短出的抛补策略，无意纠缠，让殖利率下行即遇卖压，市场气氛趋向中性，并待明日10年增额新券103/13R 开始发行前交易。

〞其实大家部位都调节的差不多了，而且也没有明确的方向，现在就是短线进出。〞一本地证券商交易员说。

另名银行交易员指出，因美债近期亦未指出方向，银行端在五年券殖利率下行后还是会调节，且明日10年新筹码上场后，殖利率有机会偏空尝试，届时再建立部位亦不迟，也影响今日场中的追价意愿。

交易员预估今日指标五年债将在1.165-1.18%间交投，10年券103/13 区间在1.625-1.64%间来回。

美国公债市场上日因假期未开市。

预估指标公债主要交投区间： • 五年公债103/15 ：1.165-1.18%

本地时间10:18时最新报价： • 103/15期五年公债殖利率跌0.6基点报1.1717%，成交达117.5亿台币。

以下为最新相关报导连结：

--日本政经：首相安倍拟推迟上调消费税，并在12月举行选举--媒体

--美国经济：利率太低，美联储应会感到紧张--FED普洛瑟