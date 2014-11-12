台湾债市：指标五年债殖利率微跌，待10年新券上场活络市况

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北11月12日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周三盘初略走跌。交易员指出，上日台债随美债殖利率趋升，但向上测试难以突破，今日在隔夜美债未开市的平静市况下，交易商尝试反向交投，但跌幅仍旧有限，估今日仍以区间盘整为主。
市场人士指出，台股 一早表现疲弱，亦给予公债市场短线偏多操作的理由。不过在外商银行已陆续年度结算的情况下，本地交易商采短进短出的抛补策略，无意纠缠，让殖利率下行即遇卖压，市场气氛趋向中性，并待明日10年增额新券103/13R 开始发行前交易。
〞其实大家部位都调节的差不多了，而且也没有明确的方向，现在就是短线进出。〞一本地证券商交易员说。
另名银行交易员指出，因美债近期亦未指出方向，银行端在五年券殖利率下行后还是会调节，且明日10年新筹码上场后，殖利率有机会偏空尝试，届时再建立部位亦不迟，也影响今日场中的追价意愿。
交易员预估今日指标五年债将在1.165-1.18%间交投，10年券103/13 区间在1.625-1.64%间来回。
美国公债市场上日因假期未开市。
预估指标公债主要交投区间： • 五年公债103/15 ：1.165-1.18%
本地时间10:18时最新报价： • 103/15期五年公债殖利率跌0.6基点报1.1717%，成交达117.5亿台币。
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--欧元债市：意大利和西班牙公债收益率下滑，因ECB量化宽松政策臆测 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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