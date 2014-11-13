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亚洲 | 2014年 11月 13日 星期四 09:54 BJT

****《港报快速浏览》--11月13日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                        
 《香港报摘》--经济日报                                                    
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                            
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：中央支持香港维护法治依法清场--文汇报                            
 港报社评：港元人币可共存，联系汇率须调改--明报                            
 港报社评：换人币无上限，港离岸中心加速--经济日报                          
 港报社评：法庭禁令要遵守，误导公众要不得--星岛日报                        
 港报社评：滙率强弱讲条件，劣币良币话美元--信报                            
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：贬值旋风袭多国，人币短期难升值--信报                        
 港报财经评论：国策鼓励“走出去”，两新能源股好景--经济日报                
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                    
 台湾报摘                                                                    
    
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