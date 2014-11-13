港报社评：换人币无上限，港离岸中心加速--经济日报11月13日

标题新闻：沙特阿美执行长称受供需基本面改善及OPEC牵头的减产提振，油市正趋向平衡
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
港人每日兑换最多2万元人币的限制下周一取消，以利沪港通运作。此更可大增港人投资人币灵活性，促多元化产品应市，利吸国际间人币滙流本港，助人币离岸中心再上台阶。
金管局总裁陈德霖昨宣布，港人每日最多兑换人民币2万元的限额，将在下周一起取消，意味港人日后兑换人币，可根据人币离岸价（CNH），从本港近1万亿元人币的资金池中无限量兑换，不再受中港间的清算协议限制。
事实上，此前非港人在港已可按上述机制，不限数额兑换人币，今次措施将令港人与非港人看齐，令有意透过沪港通投资A股的港人，其人币资金需求获满足，有助沪港通顺利开车。
然而，人币兑换限额取消对香港的最大得益，是有利香港金融业界设计更多元化的人币投资产品，助本港人币离岸中心再上台阶。
现时港人持人币作投资主要是人币定期存款，皆因以人币作其他投资相当麻烦，如港人要购买20万元人币的投资产品，要先花10个工作天将港元兑换成人币，沽货后又要花10个工作天将人币重新兑换成港元。此不但增添投资者的滙兑折腾，更要承受兑换期间的市场波动风险，窒碍投资者购买人币投资产品的意慾。
惟在取消人币兑换限额后，港人便可按其投资需要，即时取得所需的人币资金，又或将人币兑成港币，灵活性大大提高，有更大诱因购买人币投资产品。
更关键的是，此将有助香港做大做强人币离岸中心。因中央的国策是力增人币的贸易结算规模，由现时占内地外贸两成，未来或升至四至六成，意味现在全球流通约2.6万亿元的离岸人币规模，将会暴增。若香港是人币投资产品最丰富、最活跃、最吸引的市场，将可吸引全球天量人币资金滙聚香港，成为人币走出去的大赢家。
人币兑换限额取消，受惠的不单是沪港通与人币存款，惟香港能得益多少，还看本港业界能否设计更多迎合市场需要的产品，并发挥其国际网络优势，将香港变成人币国际化的聚宝盆。 (A10)
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路透4月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:17时，1港元=0.88575人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为18.95%，高于上交易日收盘的17.99%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.88 5.11 1.08 建设银行 5.96 6.34 1.06 中国银行 3.59 3.78 1
* 加元和墨西哥披索反弹，因特朗普称不会退出北美自由贸易协定 * 美国税改计划没有惊喜，美元/日圆脱离四周高位 * 聚焦欧洲央行政策决定 * 瑞典克朗兑欧元下跌，此前瑞典央行维持利率不变且扩大公债购买 * 日本央行一如预期按兵不动，对日圆影响不大 * 今年以来全球主要货币汇率变化图表：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月27日 - 美元兑日圆周四仅守住涨幅，此前美国总统特朗普的税改计划未带来惊喜，令美元涨势放缓。 市场还等待即将出炉的欧洲央行(ECB)货币政策决定。 加元和墨西哥披索稍早下挫，因有报导称美国考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)，之后又因特朗普表示不会退出该协定而强劲反弹。 美元兑日圆周三在特朗普税改计划发布前涨至四周高点111.780，但又因税改提议未能打动投资者而失却动能。美元兑日圆 最新涨0.2%至111.20。 美元指数 跌0.2%至98.841，上日一度涨至99.332。 白宫