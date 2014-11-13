港报社评：港元人币可共存，联系汇率须调改--明报11月13日

标题新闻：沙特阿美执行长称受供需基本面改善及OPEC牵头的减产提振，油市正趋向平衡
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
继沪港通下周一开通之后，每日兑换最多2 万元人民币的规限亦取消。既有沪港通，撤销兑换上限事属必然，因为保持兑换人民币上限，会打击本港投资者购买A 股市场股票的意欲，现在撤销上限，投资者于资金调动更灵活，有利于部署投资。
很多市民怀念港元的风光日子，兑人民币官方汇率曾达100：120 左右。随着内地经济急速发展，港元兑换人民币的优势相应下跌，单是2005 年汇率改革以来，港元相对于人民币已经贬值约30%；若从更早期起计，港元跌幅更大。
现在内地民衆、业界不再追逐港元，一些食肆商舖即使接受，只是给予较低汇率；反而人民币在港，各方生意业界乐意接收，以往港元在内地的受欢迎景况，现今人民币在本港翻版上演。
较早前，汇丰银行副主席兼行政总裁王冬胜提到，随着人民币发展，本港各界要研究港元的出路。撤销每日兑换2 万元人民币的规限，即使不投资理财的人，都会感受到人民币将更介入本港的运作和生活，对于港元的地位、会否边缘化，心怀忐忑。
港元在内地的一度风光，那是特定历史时空使然。不过，即使回到30 多年前的状态，当时500 多万港人使用的港元，也不可能成为全国约13 亿人口的货币，何况当今中国经济规模庞大，香港与之比较，是一毛与九牛之别。
港元继续在香港存在，不单因为《基本法》规定港元是香港法定货币，主要是700 万人在香港生活、从事商业活动，只要以港元计价、交易，港元就会存在，人民币在港如美元、英镑等其他国家货币一样，只是多了一种强势货币流通而已。
其实，国际贸易与金融交易，都会选用便捷的货币进行和交收，按可预见情况，人民币、美元、欧元将会是此类货币，港元只与沉落的美元挂鈎，不可能应对经济、金融新秩序。因此，港元地位可以无问题、不会被边缘化，前提是要调整联系汇率，例如改为与包括人民币在内一篮子货币挂鈎等。现在应该是开始研议此事的时候。(A04)
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:17时，1港元=0.88575人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为18.95%，高于上交易日收盘的17.99%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.88 5.11 1.08 建设银行 5.96 6.34 1.06 中国银行 3.59 3.78 1
* 加元和墨西哥披索反弹，因特朗普称不会退出北美自由贸易协定 * 美国税改计划没有惊喜，美元/日圆脱离四周高位 * 聚焦欧洲央行政策决定 * 瑞典克朗兑欧元下跌，此前瑞典央行维持利率不变且扩大公债购买 * 日本央行一如预期按兵不动，对日圆影响不大 * 今年以来全球主要货币汇率变化图表：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月27日 - 美元兑日圆周四仅守住涨幅，此前美国总统特朗普的税改计划未带来惊喜，令美元涨势放缓。 市场还等待即将出炉的欧洲央行(ECB)货币政策决定。 加元和墨西哥披索稍早下挫，因有报导称美国考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)，之后又因特朗普表示不会退出该协定而强劲反弹。 美元兑日圆周三在特朗普税改计划发布前涨至四周高点111.780，但又因税改提议未能打动投资者而失却动能。美元兑日圆 最新涨0.2%至111.20。 美元指数 跌0.2%至98.841，上日一度涨至99.332。 白宫