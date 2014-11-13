港报社评：港元人币可共存，联系汇率须调改--明报11月13日

继沪港通下周一开通之后，每日兑换最多2 万元人民币的规限亦取消。既有沪港通，撤销兑换上限事属必然，因为保持兑换人民币上限，会打击本港投资者购买A 股市场股票的意欲，现在撤销上限，投资者于资金调动更灵活，有利于部署投资。

很多市民怀念港元的风光日子，兑人民币官方汇率曾达100：120 左右。随着内地经济急速发展，港元兑换人民币的优势相应下跌，单是2005 年汇率改革以来，港元相对于人民币已经贬值约30%；若从更早期起计，港元跌幅更大。

现在内地民衆、业界不再追逐港元，一些食肆商舖即使接受，只是给予较低汇率；反而人民币在港，各方生意业界乐意接收，以往港元在内地的受欢迎景况，现今人民币在本港翻版上演。

较早前，汇丰银行副主席兼行政总裁王冬胜提到，随着人民币发展，本港各界要研究港元的出路。撤销每日兑换2 万元人民币的规限，即使不投资理财的人，都会感受到人民币将更介入本港的运作和生活，对于港元的地位、会否边缘化，心怀忐忑。

港元在内地的一度风光，那是特定历史时空使然。不过，即使回到30 多年前的状态，当时500 多万港人使用的港元，也不可能成为全国约13 亿人口的货币，何况当今中国经济规模庞大，香港与之比较，是一毛与九牛之别。

港元继续在香港存在，不单因为《基本法》规定港元是香港法定货币，主要是700 万人在香港生活、从事商业活动，只要以港元计价、交易，港元就会存在，人民币在港如美元、英镑等其他国家货币一样，只是多了一种强势货币流通而已。

其实，国际贸易与金融交易，都会选用便捷的货币进行和交收，按可预见情况，人民币、美元、欧元将会是此类货币，港元只与沉落的美元挂鈎，不可能应对经济、金融新秩序。因此，港元地位可以无问题、不会被边缘化，前提是要调整联系汇率，例如改为与包括人民币在内一篮子货币挂鈎等。现在应该是开始研议此事的时候。(A04)

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