港报社评：滙率强弱讲条件，劣币良币话美元--信报11月13日

标题新闻：沙特阿美执行长称受供需基本面改善及OPEC牵头的减产提振，油市正趋向平衡
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
踏入下半年，美滙指数一升再升，四个月间涨近10%，兑日圆周内一度迫近一一六，创七年新高。圆滙江河日下，兑港元跌穿七算，港人游日意欲高涨。
投资者最想知道的是，美元强势能维持多久、还有多大的上升空间？换个形式来问：美元能重演上世纪80年代首五年，又或90年代后五年的大强势吗？
影响币值强弱的因素不外有三：一、经济荣辱；二、资金流向；三、利率差距。单单拥有一项优势，不足以支持一国货币的长期表现。然而，集两项或以上优势于一身，货币强势往往可维持多年，直至新的形势出现。
正如前述，美元近三十余年的两次大升浪，分别见于80年代首五年，以及90年代后五年。监「古」有助辨今，对上两次美元大强势背后的成因，扼要检视大有必要。
「牛仔总统」列根于上世纪80年代初上台，奉行供应面经济学（supply-side economics），着力减税，山姆大叔实行的是扩张性财政政策。其时替联储局掌舵的伏尔克下了大决心降服通胀，美国遂出现财政与货币政策一松一紧的局面，两者对美元皆能产生支持作用。
美元第二波大升浪，发生于克林顿执政的90年代中后期。与列根时代美国财赤急剧恶化南辕北辙，克林顿最为人津津乐道的政绩，是美国联邦预算在他治下扭亏为盈。
以今天的形势而论，美国经济相对欧日强劲，外来直接投资（FDI）和目标对准证券市场的资金流入明显增加，配合息差因素，说美元集三大有利条件于一身，并不为过。
然而，有一点必须注意：美滙近期转强跟以往最大的分别，在于美国的贸易对手着力弱化本国货币，主要目的不在刺激出口而在抗衡通缩，这是历次美元升浪从未见过的「新现象」。那等于说，美滙强势能维持多久，除了取决于经济底气强弱、资金流向和息差三大因素外，还得加上源于美国内部的通胀动力，是否足以抵销美元转强为美国经济带来的通缩（或低通胀）压力。
答案若是否定的话，投资者对美元升势的持久力以至美息去向，恐怕都得重新估计。 (A02)
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路透4月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:17时，1港元=0.88575人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为18.95%，高于上交易日收盘的17.99%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.88 5.11 1.08 建设银行 5.96 6.34 1.06 中国银行 3.59 3.78 1
* 加元和墨西哥披索反弹，因特朗普称不会退出北美自由贸易协定 * 美国税改计划没有惊喜，美元/日圆脱离四周高位 * 聚焦欧洲央行政策决定 * 瑞典克朗兑欧元下跌，此前瑞典央行维持利率不变且扩大公债购买 * 日本央行一如预期按兵不动，对日圆影响不大 * 今年以来全球主要货币汇率变化图表：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月27日 - 美元兑日圆周四仅守住涨幅，此前美国总统特朗普的税改计划未带来惊喜，令美元涨势放缓。 市场还等待即将出炉的欧洲央行(ECB)货币政策决定。 加元和墨西哥披索稍早下挫，因有报导称美国考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)，之后又因特朗普表示不会退出该协定而强劲反弹。 美元兑日圆周三在特朗普税改计划发布前涨至四周高点111.780，但又因税改提议未能打动投资者而失却动能。美元兑日圆 最新涨0.2%至111.20。 美元指数 跌0.2%至98.841，上日一度涨至99.332。 白宫