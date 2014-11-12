台湾汇市：台币实质交易走贬，跟进日、韩货币疲弱走势

路透台北11月12日 - 台币兑美元 实质交易价位周三走贬。交易员指出，日圆、韩元兑美元仍处于相对低位，台币实质交易跟进反应，不过外资与出口商在30.65附近的美元卖压较重，使得贬值幅度受到抑制。

他们称，昨日央行于尾盘作价，让台币收盘较实质交易价位走低约1角，引导实质交易区间往30.70靠拢。由于今日台股表现疲弱，若午后仍欲振乏力，待外资汇入款与出口商卖压消化完毕，届时将视国际盘走势进一步反应。

〞美元兑台币实质价位来到近期新高，卖压不轻。〞一位本地银行交易人士说。

交易员并预估，今日台币主要成交区间暂看在30.620-30.660。

盘初台币主要交易区间在30.633-30.655；上交易日主要区间在30.528-30.650。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点溢价幅度收敛；一个月远汇报价 暂报在30.628/30.643左右，上日纽约盘收在30.570。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.620-30.660

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