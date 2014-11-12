台湾汇市：台币实质交易走贬，跟进日、韩货币疲弱走势

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北11月12日 - 台币兑美元 实质交易价位周三走贬。交易员指出，日圆、韩元兑美元仍处于相对低位，台币实质交易跟进反应，不过外资与出口商在30.65附近的美元卖压较重，使得贬值幅度受到抑制。
他们称，昨日央行于尾盘作价，让台币收盘较实质交易价位走低约1角，引导实质交易区间往30.70靠拢。由于今日台股表现疲弱，若午后仍欲振乏力，待外资汇入款与出口商卖压消化完毕，届时将视国际盘走势进一步反应。
〞美元兑台币实质价位来到近期新高，卖压不轻。〞一位本地银行交易人士说。
交易员并预估，今日台币主要成交区间暂看在30.620-30.660。
盘初台币主要交易区间在30.633-30.655；上交易日主要区间在30.528-30.650。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点溢价幅度收敛；一个月远汇报价 暂报在30.628/30.643左右，上日纽约盘收在30.570。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.620-30.660
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