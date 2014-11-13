港报社评：中央支持香港维护法治依法清场--文汇报11月13日

标题新闻：沙特阿美执行长称受供需基本面改善及OPEC牵头的减产提振，油市正趋向平衡
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国家主席习近平昨日在中美元首联合记者会上指出，香港「占中」是违法事件，坚决支持特区政府依法处置，并重申香港事务纯属中国内政，外国不应以任何方式干涉。习近平主席的讲话传递强烈讯号：一是坚决支持特区政府依法处置违法「占中」；二是坚决反对外国干预香港事务，不容许外国对特区政府维持治安说三道四。
中央一早就将「占中」定性为违法活动，旗帜鲜明支持香港特区政府依法处置「占中」。习近平主席日前在北京会见行政长官梁振英时重申「三个坚定不移」，强调中央政府充分肯定、全力支持行政长官和特区政府依法施政。
现在，法院颁发的禁制令已经赋予香港警方协助清除路障的权力，为维护香港法治权威，尽快恢复正常社会秩序，保护市民人身财产安全，以及外国公民和企业在香港的合法权益，香港警方责无旁贷要介入事件，果断执行禁制令，依法结束「占中」。
实际上，「占中」是一场企图反中乱港的「颜色革命」。尽管美国政府一再否认与「占中」有直接关系，但事实证明，美国在「占中」行动中扮演了极不光彩的角色。习近平主席重申香港事务纯属中国内政，外国不应以任何方式干涉，正是「提醒」美国不要再对「占中」说三道四。香港「占中」破坏法治、扰乱社会的程度较之「占领华尔街」严重得多，美国政府没理由说一套、做一套，怂恿「占中」示威者胡作非为。(A06)
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路透4月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:17时，1港元=0.88575人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为18.95%，高于上交易日收盘的17.99%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.88 5.11 1.08 建设银行 5.96 6.34 1.06 中国银行 3.59 3.78 1
* 加元和墨西哥披索反弹，因特朗普称不会退出北美自由贸易协定 * 美国税改计划没有惊喜，美元/日圆脱离四周高位 * 聚焦欧洲央行政策决定 * 瑞典克朗兑欧元下跌，此前瑞典央行维持利率不变且扩大公债购买 * 日本央行一如预期按兵不动，对日圆影响不大 * 今年以来全球主要货币汇率变化图表：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月27日 - 美元兑日圆周四仅守住涨幅，此前美国总统特朗普的税改计划未带来惊喜，令美元涨势放缓。 市场还等待即将出炉的欧洲央行(ECB)货币政策决定。 加元和墨西哥披索稍早下挫，因有报导称美国考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)，之后又因特朗普表示不会退出该协定而强劲反弹。 美元兑日圆周三在特朗普税改计划发布前涨至四周高点111.780，但又因税改提议未能打动投资者而失却动能。美元兑日圆 最新涨0.2%至111.20。 美元指数 跌0.2%至98.841，上日一度涨至99.332。 白宫