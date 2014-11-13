港报财经评论：贬值旋风袭多国，人币短期难升值--信报11月13日

贬值旋风袭多国，人币短期难升值/习广思

市场昨天焦点在金管局开放每日兑换人民币2万元的上限，刚好遇上负责理财的银行界老友致电推介人民币高息存款及产品，现在要把一篮子港元转去人民币存款及投资，也不用劳烦银行老友每日转钱换2万大元“人仔”，对很多港人而言是方便多了。但是，人民币是否仍有过往几年的升值能力？正如日前分析指出，中国金融改革进程近两年加快推进，目标由始至终都是人民币国际化，期间不论QDII抑或RQFII都是试点式逐个批次推行，今次“沪港通”可以说是将A股推向国际舞台的一大步，但仍摆脱不了中国式的试点风格。“港股通”总额度2,500亿人民币，每日额度105亿人民币；“沪股通”总额度3,000亿人民币，每日额度130亿人民币。

这意味每日南下及北上额度约百多亿港元，以港股昨天成交额743亿港元作参考，占约20%的成交；上海A股昨天成交额2,157亿人民币，深圳A股1,637亿人民币，“沪股通”每日额度只占其约6%成交，对A股影响亦有限。友侪间讨论，即使是资深股友仍对“沪港通”运作一头雾水，例如证券行给予多少额度予散户、是成交计额度还是落盘计都未弄清楚；至于买什么A股更是毫无头绪。据知各香港传媒机构正抢做这块“沪港通”资讯饼仔，虽然是一个机遇，但难度亦大，毕竟港人很少跳出港股市场，参与A股以往无得做，有经验者更少。

由于上海A股以大盘股为主，恰好以金融股为主的大盘股近年表现欠佳，大盘表现也好不到哪里，投资上海A股的回报，本来就未能给予投资者一个很大的憧憬。初期参与A股买卖的，要不是本来就透过RQFII参与的基金，就是以套戥收窄差价为主的机构投资者，散户参与度应该非常细。以往有基金界朋友参与中国内地股市，但都以买卖B股为主，佣金贵买卖麻烦是一大缺点，但好处是B股大多较A股有折让，感觉上较为抵买。由于个别B股是有高beta高波幅的本质，因此吸引了这些基金参与。不过，现在可以买这些公司的A股，这些基金又未必会拣估值较贵的A股。(B02) ==========================================================

纽元蓄势突破0.8035美元/苏子

纽元兑美元于本月5日跌破9月29日的0.7705美元低位支持后，所触发的沽压并不明显，汇价到上周五仅低见0.7657美元水平便已成功止跌回升，并且以近全日高位收市。昨天亚洲市汇价已进一步升近自7月中旬开始延伸的下降阻力线附近。由于纽元兑美元已返回0.78美元的短线阻力关口以上波动，因此，倘若稍后汇价有力突破自11月份以来，一直发挥严峻阻力的20天平均线阻力，预料汇价将可顺利突破上述的下降阻力线，从而挑战自7月10日的0.8836美元高位跌至上周五的0.7657美元低位的23.6%反弹目标，及上月21日所造的0.8035美元高位阻力。

由于纽元兑美元成功升越23.6%反弹目标收市，同时升越日线一目均衡图云雾区的底部0.797美元阻力，故相信届时汇价应有力进一步突破上述的0.8035美元高位阻力，并挑战上述跌幅的38.2%反弹目标。由于此反弹目标与日线一目均衡图云雾区的0.8132美元顶部阻力十分接近，因此，若然汇价升至此反弹目标时，已见有足够动力可以一并升越云雾区的顶部阻力，预料今年下半年以来一直处于大弱势的纽元兑美元，可望出现大翻身的情况。短线而言，投资者可以趁低买入纽元兑美元，博汇价在顺利突破20天平均线阻力后，可以向上出现大涨小回的上升浪时所带来的潜在回报，至于入市后的止蚀位，可设在上周五的0.7657美元低位以下。

目前大多数联储局的决策官员，包括主席耶伦均认为，美国经济的增长动力并不足够，因此，并未能肯定美国能否在明年下半年可以正式进入加息周期。美元升势最大的隐忧是，一旦稍后美国所公布的经济数据令市场亦相信美国经济复苏的情况并不足以支持联储局提前加息的话，预料美元势必在目前市场一片看好声中向下展开一个既急且劲的调整市。至于兑日圆的走势，相信届时亦难免会跟随着美元已见明显转弱的势头，可望自近期的高位回落3%以上。(B12)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘