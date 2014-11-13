港报财经评论：国策鼓励“走出去”，两新能源股好景--经济日报11月13日

国策鼓励“走出去”，两新能源股好景/林瑞芬

恒指昨收23,938，升0.6%；国指昨收10,729，升0.7%；大市成交额743亿港元。中、美同公布减排目标，清洁能源股类续利好，推介两股。上证指数昨收2,494，升1%。周二上证曾筑高位2,508后以2,469收市，跌4点；而沪深两地成交高达5,796亿港元，暂见2,500水平有震荡，或为震仓之技。短线守得稳2,400，仍无大碍，中期反覆挑战2,800至3,000之阻力区。沪港通公布落实时间表后，中、港两地的成交额明显放大，游资活动相信只是刚热身。因从韩国、台湾的股市历史看，资本开放后海外资金进入都曾给当地股市带来一段繁荣景象。

香港2万人民币兑换限制取消，继续迎战沪港通。恒指仍在守23,500，守候追落后发力之机遇，技术上，24,000至24,200阻力区若能上破乃利好明确讯号，向上反覆回试25,000。交投增，但投资者相对也冷静，集中火力炒作受惠交投增可带来利润增长点的股份，如海通证券 昨续涨4.5%；港交所 微升1.3%，周内已刊走势，其突破长方形的量度升幅约至200港元，这还存在上调的空间，这视乎究竟日后沪港通带来的交投量变化。大家都在预期虽然初期资金受限额制约，但随后有条件逐步放宽。

未来炒港股更要懂国情、熟国策。国策上，看中国内地“走出去”的长期战略已路明，这应该是个可以深耕的选股大路向。中国企业能走出海外，产品要有技术，公司又要具经验。当中，今年才上市的中广核美亚 具此优势。集团是一家主要位于中国和韩国的非核清洁能源发电企业，公司现控有14个发电专案，其中位于韩国的有栗村一期、栗村二期燃气项目和大山燃油专案，其余均位于中国。截至2014年4月30日公司权益装机容量共有3,659.5兆瓦，其中位于中国地区有1,618.4兆瓦，韩国地区有2,041.1兆瓦。由于公司已定位为中广核集团下负责开发及运营非核清洁及可再生能源发电项目的全球唯一平台，未来可透过选择性行使收购权，以收购所有中广核控制的清洁及可再生非核发电专案，目标是收购具有高回报及增长潜力的优质资产。中国支持清洁及可再生能源国策配合下，加上预计可收购中广核的清洁能源业务，相关盈利贡献将突出。(B07) =============================================================

息高防守性强，公路股够吸引/余少文

中国内地股市昨日先跌后升，撑住国企指数升越10,700点，以及摆脱近日阴烛走势，惟整体好淡争持格局未变。至于防守性较强的公路股，随着中国推动经济，盈利可保持增长。A股先跌后升，令国企指数升越10,700点收市，是过去六日首次，全日升77点或0.7%，收报10,729点，成交额回落至170亿港元，但超过70%主板H股随大市造好；红筹指数升2点，收报4,393点，成交额49亿港元。虽然国指昨日现阳烛，但成交额反而较过去两日阴烛期间成交额显着减少，似乎好淡争持偏淡格局未变，尤其多只重磅成分股，如工商银行 、建设银行 等跟国指一样出现10天、20天和50天线汇聚现象，即处于待变格局，故11月份相信是动荡月份，投资者小心站错边，则继续做非常看好的投资者。

近日综合的行业季绩回顾，可以见到普遍前景不错，部分板块有复苏概念，如航运、钢铁等。高息板块则有内银股。而跟内银股同样以高息吸客的公路股，以五只公路H股第三季业绩作比较，合计盈利21.6亿人民币，同比升11%，环比跌32%，主要是深圳高速 第二季录得庞大特殊收益，从而推高公路股第二季盈利。若然以同比季度盈利计算，可以见到深高速、浙江沪杭甬 和安徽皖通 盈利都有20%以上增长，只有四川成渝 盈利下跌。

季度最赚钱公路股是江苏宁沪 ，盈利逾7亿人民币，但同比和环比盈利只有低单位数增长，其次是沪杭甬赚约6亿人民币。其实，公路股近年盈利增长已经稳定下来，如最后派成绩表的沪杭甬，过去三个季度盈利都保持环比单位数增长。而沪杭甬过去六个季度路费收入保持在10亿人民币至11.7亿人民币之间，今年第三季更是有数据披露以来最高路费收入的季度，显示沪杭甬盈利和路费收入较其他公路股稳定。至于公路股投资价值，在缺乏高增长的因素下，息率是主要考虑因素，如计入红筹股越秀交通 ，按彭博综合证券商预测数据，公路股今年平均预测息率5%，明年则为5.3%，宁沪、沪杭甬、皖通和越秀交通等预测息率都高于平均值，吸引力相对为高，尤其过去推介的越秀交通，明年预测息率超过7厘，吸引力不逊于内银股。(B05)

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