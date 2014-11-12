基金产业：PIMCO能承受未来两年3,000-3,500亿美元资金流出--晨星

路透纽约11月11日 - 根据投资研究机构晨星(Morningstar)周二表示，太平洋投资管理公司(PIMCO)未来两年应该能承受额外3,000-3,500亿美元左右的资金流出，其投资组合管理操作不致遭受影响。

在共同创办人葛罗斯9月26日突然去职之后，PIMCO便苦苦因应基金赎回之势，此事也引发债券市场对PIMCO领导阶层稳定性，以及可能与母公司安联 分拆的臆测。

晨星分析师Sumit Desai在讨论PIMCO的线上会议中表示，晨星系以赎回进度稳定、安联持续支持，以及PIMCO整体基金表现强劲为假设，来估算PIMCO所能承受的外流资金金额。

PIMCO上周表示，10月该公司开放式基金流出483亿美元，9月流出255亿美元。

如果投资人在两年时间内逐步从PIMCO赎回3,500亿美元，相当于总资产约19%。数据显示，至9月30日止，PIMCO持有1.87兆(万亿)美元基金。

PIMCO 10月整体资金外流，大多数是因为投资人从葛罗斯操作的总回报债券基金赎回。PIMCO执行长Doug Hodge周一表示，自从葛罗斯离职那天出现大幅流出之后，资金外流已经趋缓。

专门研究分拆与特殊状况的研究机构The Edge Consulting Group营运长Ryan Mendy表示，资金外流与组织的改变，已经令PIMCO品牌承压。

“我们仍维持PIMCO应该分拆为另一企业体的看法，”Mendy表示，“少了葛罗斯或埃里安掌舵，PIMCO等于品牌与看板人物两失。公关实力重挫的PIMCO眼前有一座陡峭的大山要攀越。PIMCO董事会必须付诸行动，展现具备保护投资人与资金的能力。”

他表示，分拆“能够成为一个区隔明显且专注的企业体，能为投资人与股东创造更多价值。此外，安联也能把焦点直接放在其他资产管理与保险操作业务，藉此缓解投资人对PIMCO表现与赎回事件的担忧。”

PIMCO对晨星与The Edge的报告不予置评。(完) (编译 陈宗琦；审校 张荻)