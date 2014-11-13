《香港报摘》--其他报摘重要消息11月13日

标题新闻：沙特阿美执行长称受供需基本面改善及OPEC牵头的减产提振，油市正趋向平衡
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
** 明报**
--近年于内地迅速崛起、董事长吴小晖据指是邓小平外孙女婿的民营保险公司安邦保险，继早前斥资19.2亿美元收购拥逾百年历史的美国华尔道夫酒店后，外电昨引述消息报道，计划来港上市集资，初步料筹约20亿美元，惟目前仍在初期筹备阶段。
--小米有传计划入股在美国上市的优酷土豆，双方将合作拍摄电视或电影内容，供小米产品播放，不过持股量或作价均未作公作。另外，小米在双十一报捷，单日售出116万部手机，营业额15.6亿元人民币。
**星岛日报**
--大酒店 公布第三季度营运数据，旗下半岛酒店入住率，按年上升9个百分点至74%，平均房租按年增3%至4,733港元。
**东方日报**
--本港首只「双币双股」新股即将登场，市传香港航空初步计划下周四进行上市聆讯，冀赶及今年底前上市，集资约39亿港元，独家保荐人为摩通。
--中远集团宣布，将与阿里巴巴集团联合打造跨境电商业务，中远旗下的广州中空成为阿里在广州口岸的唯一指定跨境电商物流服务商，为天猫国际在广州口岸入境的所有货物提供全程物流服务。 (完)
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中国报摘
台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 林高丽)
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:17时，1港元=0.88575人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为18.95%，高于上交易日收盘的17.99%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.88 5.11 1.08 建设银行 5.96 6.34 1.06 中国银行 3.59 3.78 1
* 加元和墨西哥披索反弹，因特朗普称不会退出北美自由贸易协定 * 美国税改计划没有惊喜，美元/日圆脱离四周高位 * 聚焦欧洲央行政策决定 * 瑞典克朗兑欧元下跌，此前瑞典央行维持利率不变且扩大公债购买 * 日本央行一如预期按兵不动，对日圆影响不大 * 今年以来全球主要货币汇率变化图表：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月27日 - 美元兑日圆周四仅守住涨幅，此前美国总统特朗普的税改计划未带来惊喜，令美元涨势放缓。 市场还等待即将出炉的欧洲央行(ECB)货币政策决定。 加元和墨西哥披索稍早下挫，因有报导称美国考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)，之后又因特朗普表示不会退出该协定而强劲反弹。 美元兑日圆周三在特朗普税改计划发布前涨至四周高点111.780，但又因税改提议未能打动投资者而失却动能。美元兑日圆 最新涨0.2%至111.20。 美元指数 跌0.2%至98.841，上日一度涨至99.332。 白宫