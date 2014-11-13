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亚洲 | 2014年 11月 13日 星期四 08:56 BJT

《香港报摘》--其他报摘重要消息11月13日

** 明报**

--近年于内地迅速崛起、董事长吴小晖据指是邓小平外孙女婿的民营保险公司安邦保险，继早前斥资19.2亿美元收购拥逾百年历史的美国华尔道夫酒店后，外电昨引述消息报道，计划来港上市集资，初步料筹约20亿美元，惟目前仍在初期筹备阶段。

--小米有传计划入股在美国上市的优酷土豆，双方将合作拍摄电视或电影内容，供小米产品播放，不过持股量或作价均未作公作。另外，小米在双十一报捷，单日售出116万部手机，营业额15.6亿元人民币。

**星岛日报**

--大酒店 公布第三季度营运数据，旗下半岛酒店入住率，按年上升9个百分点至74%，平均房租按年增3%至4,733港元。

**东方日报**

--本港首只「双币双股」新股即将登场，市传香港航空初步计划下周四进行上市聆讯，冀赶及今年底前上市，集资约39亿港元，独家保荐人为摩通。

--中远集团宣布，将与阿里巴巴集团联合打造跨境电商业务，中远旗下的广州中空成为阿里在广州口岸的唯一指定跨境电商物流服务商，为天猫国际在广州口岸入境的所有货物提供全程物流服务。 (完)

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 林高丽)
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