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亚洲 | 2014年 11月 13日 星期四 08:30 BJT

《香港报摘》--信报11月13日

**头版头条**

--博雅互动 截至9月底止第三季纯利7,625万元人民币，按年大增1.43倍；每股摊薄后盈利10.37分，上升27.9%。期内收益2.43亿元，增加40.8%，主要得益于付费玩家人数较去年同期激增1.75倍。

**其他**

--今天挂牌的富临集团 ，于昨晚暗盘时段失守招股价。据辉立交易场资料显示，富临集团暗盘价先升后回，最终收报1.49港元，较招股价跌3.9%，即不计手续费，每手（2000股）账面蚀120港元；而耀才新股交易中心显示，其暗盘价更跌4.5%，收报1.48港元，即不计手续费，账面蚀140港元。

--台湾晟德及其非全资拥有的子公司玉晟生技投资，斥资7.65亿港元向澳优乳业 主要股东收购25.84%股份。交易作价每股3港元，较澳优本周二停牌前报2.91港元溢价3%。澳优将于今天恢复买卖。

--滙控 和瑞银在内的5间银行，合共被英国金融行为监管局（FCA）、美国商品期货交易委员会（CFTC）及瑞士金融市场监督管理局（FINMA）罚款33.81亿美元，作为外滙现货交易业务不当行为的处分。

--停牌超过14个月的石油工程服务公司惠生工程 昨晚发出通告指出，于本月10日收到中国内地法院的法律文件，该公司及主席华邦嵩涉嫌刑事罪行已在内地遭两项起诉。该公司同时宣布，今天起股份复牌。

--敏华控股 公布截至9月底止半年纯利5.56亿港元，按年增长10.7%；每股基本盈利58.5仙，按年升3.1%。拟派发中期股息每股25仙，另加特别股息75仙，即中期息累计派1港元，去年仅派中期息25仙。另外，公司建议每1股现有股份获发1股红股。

--人民币产品在新加坡受欢迎程度不亚于本港。新加坡交易所执行副总裁兼销售与客户主管周士达表示，该交易所上月推出人民币期货，首日便创下逾1,800张合约的交易纪录，现时平均每日成交张数仍达600张；超过港交所 100张。(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 林高丽)
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