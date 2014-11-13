《香港报摘》--信报11月13日

标题新闻：沙特阿美执行长称受供需基本面改善及OPEC牵头的减产提振，油市正趋向平衡
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
**头版头条**
--博雅互动 截至9月底止第三季纯利7,625万元人民币，按年大增1.43倍；每股摊薄后盈利10.37分，上升27.9%。期内收益2.43亿元，增加40.8%，主要得益于付费玩家人数较去年同期激增1.75倍。
**其他**
--今天挂牌的富临集团 ，于昨晚暗盘时段失守招股价。据辉立交易场资料显示，富临集团暗盘价先升后回，最终收报1.49港元，较招股价跌3.9%，即不计手续费，每手（2000股）账面蚀120港元；而耀才新股交易中心显示，其暗盘价更跌4.5%，收报1.48港元，即不计手续费，账面蚀140港元。
--台湾晟德及其非全资拥有的子公司玉晟生技投资，斥资7.65亿港元向澳优乳业 主要股东收购25.84%股份。交易作价每股3港元，较澳优本周二停牌前报2.91港元溢价3%。澳优将于今天恢复买卖。
--滙控 和瑞银在内的5间银行，合共被英国金融行为监管局（FCA）、美国商品期货交易委员会（CFTC）及瑞士金融市场监督管理局（FINMA）罚款33.81亿美元，作为外滙现货交易业务不当行为的处分。
--停牌超过14个月的石油工程服务公司惠生工程 昨晚发出通告指出，于本月10日收到中国内地法院的法律文件，该公司及主席华邦嵩涉嫌刑事罪行已在内地遭两项起诉。该公司同时宣布，今天起股份复牌。
--敏华控股 公布截至9月底止半年纯利5.56亿港元，按年增长10.7%；每股基本盈利58.5仙，按年升3.1%。拟派发中期股息每股25仙，另加特别股息75仙，即中期息累计派1港元，去年仅派中期息25仙。另外，公司建议每1股现有股份获发1股红股。
--人民币产品在新加坡受欢迎程度不亚于本港。新加坡交易所执行副总裁兼销售与客户主管周士达表示，该交易所上月推出人民币期货，首日便创下逾1,800张合约的交易纪录，现时平均每日成交张数仍达600张；超过港交所 100张。(完)
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 林高丽)
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:17时，1港元=0.88575人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为18.95%，高于上交易日收盘的17.99%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.88 5.11 1.08 建设银行 5.96 6.34 1.06 中国银行 3.59 3.78 1
* 加元和墨西哥披索反弹，因特朗普称不会退出北美自由贸易协定 * 美国税改计划没有惊喜，美元/日圆脱离四周高位 * 聚焦欧洲央行政策决定 * 瑞典克朗兑欧元下跌，此前瑞典央行维持利率不变且扩大公债购买 * 日本央行一如预期按兵不动，对日圆影响不大 * 今年以来全球主要货币汇率变化图表：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月27日 - 美元兑日圆周四仅守住涨幅，此前美国总统特朗普的税改计划未带来惊喜，令美元涨势放缓。 市场还等待即将出炉的欧洲央行(ECB)货币政策决定。 加元和墨西哥披索稍早下挫，因有报导称美国考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)，之后又因特朗普表示不会退出该协定而强劲反弹。 美元兑日圆周三在特朗普税改计划发布前涨至四周高点111.780，但又因税改提议未能打动投资者而失却动能。美元兑日圆 最新涨0.2%至111.20。 美元指数 跌0.2%至98.841，上日一度涨至99.332。 白宫