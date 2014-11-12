《独家新闻》贝莱德调整销售团队，聘请前摩根大通高管加入

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透11月11日 - 据路透获得的内部备忘录显示，贝莱德 正在重组销售团队，并已聘请摩根大通基金前董事总经理Lee Beck负责针对经纪公司的销售业务。
据贝莱德美国理财顾问业务主管Frank Porcelli的电子邮件，贝莱德把专注于私人客户的销售团队分为两个组：经纪公司和独立经纪自营商，明年1月起生效。
Lee Beck之前在摩根大通基金负责管理全球战略关系，他将于明年1月起开始在贝莱德的新工作。Beck将负责针对经纪公司或大型全国性的经纪自营商的销售业务。大型经纪自营商包括美银美林 或摩根士丹利 这样的机构。
作为全球最大的资管公司，贝莱德做出这些调整之际正值有大量资金正流入它旗下的美国上市交易基金(ETF)和债券共同基金。据公司数据，贝莱德的美国iShares ETF今年截至10月共流入649亿美元资金，规模创纪录。
同期，投资者也向贝莱德美国债券基金投入了174.6亿美元。而其积极管理的股票基金表现却不理想，据晨星数据，该类基金在今年截至10月期间流出了60亿美元。
“我们准备全力抓住更多来自独立经纪自营商和经纪公司的机会，”Porcelli在周二给路透的电子邮件中写道。
据备忘录显示，贝莱德将开始让销售团队小组长在不同的渠道和职务中轮岗，“以加强培训和发展”。
贝莱德的此番团队调整在许多分析师看来是在进行妥善部署，以抓住客户将资金从太平洋投资管理公司(PIMCO)转出的机会。(完) (编译 白云; 审校 徐文焰)
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