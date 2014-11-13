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亚洲 | 2014年 11月 13日 星期四 08:09 BJT

《香港报摘》--经济日报11月13日

**头版头条**

--新地 以10.51亿港元夺屯门景秀里住宅限量地，楼面尺价2,209港元，符合预期，属集团今年第2幅投得的屯门中小型住宅用地，市场料开售尺价逾9,000港元。

**其他**

--腾讯 手机游戏升级延误，令相关收入按季下跌，加上毛利率受压，拖累今年第三季纯利按季跌约3.1%到56.6亿元人民币，略逊市场预期。

--领汇房产基金 半年可分派总额增10.8%至20.54亿港元，每基金单位中期分派89.56仙增11.6%，以昨收市价计，周息率约3.7厘。

--中信股份 公布，由公司与KKR中国水务投资合资公司，拟收购在新加坡上市的污水处理服务商-联合环境全数普通股股份，作价最高约12.56亿坡元。

--渣打集团 明年拟削80至100间零售分行，节省开支，行政总裁冼博德（Peter Sands）表示，香港不会受到影响，集团会继续投资本港业务。(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲；; 审校 林高丽)
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