中国企业：海航集团买下西班牙NH Hoteles的8.33%股份

路透马德里11月11日 - 意大利银行业者Intesa San Paolo 周二提交给西班牙股市监管机构的声明称，中国海南航空 母公司--海航集团已从该行手中，买下西班牙NH Hoteles 的8.33%股份。

海航集团目前持有NH Hoteles 29.5%股权。海航集团在另外一份声明中表示，Intesa与该集团之间的股东协议已经终止。(完)