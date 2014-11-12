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亚洲 | 2014年 11月 12日 星期三 10:37 BJT

台湾股市：早盘下跌，汽车与塑化类股走低拖累大盘

路透台北11月12日 - 台湾股市周三早盘下跌0.64%，受汽车与塑化等主要类股走低拖累。

0152GMT，台股加权股价指数 下跌57.42点至8,976.72点，表现逊于周边市场，台股上日收低0.18%。

汽车类指数 与塑化类指数 跌幅最大，分别下跌1.21%与1.26%。半导体类指数 跌0.87%。

电子类指数 跌0.54%，金融保险类指数 下跌0.71%。(完)
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