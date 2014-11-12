台湾股市：早盘下跌，汽车与塑化类股走低拖累大盘

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北11月12日 - 台湾股市周三早盘下跌0.64%，受汽车与塑化等主要类股走低拖累。
0152GMT，台股加权股价指数 下跌57.42点至8,976.72点，表现逊于周边市场，台股上日收低0.18%。
汽车类指数 与塑化类指数 跌幅最大，分别下跌1.21%与1.26%。半导体类指数 跌0.87%。
电子类指数 跌0.54%，金融保险类指数 下跌0.71%。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。