《分析》亚洲今冬液化天然气进口成本可能下降，因供应短缺收窄

气象学家预测，至1月底的三个月，包括日本和韩国在内的亚洲大部分地区，气温主要为平均值至高于均值。

冬季LNG需求高峰过后，随着供给短缺现象的改善，仲夏的现货价格可能遭遇更大影响，由今年7月LNG价格每mmBtu下滑至近10美元即可见一斑。

美银美林称：“冬季过后LNG市场供应大为宽松，恐怕会遭遇再一次季节性价格重挫。”

此外，随着美国和澳洲更多的LNG项目上马，或结束地区供给紧俏现象，除非亚洲需求再次大幅跳升。

除冬季极寒天气外，分析师称因乌克兰危机，俄罗斯削减对西欧的天然气供给也会扰乱LNG市场。

欧洲消费的天然气有近三分之一来自俄罗斯，其中近半数的供给经由乌克兰输送。(完)