《分析》亚洲今冬液化天然气进口成本可能下降，因供应短缺收窄

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
气象学家预测，至1月底的三个月，包括日本和韩国在内的亚洲大部分地区，气温主要为平均值至高于均值。
冬季LNG需求高峰过后，随着供给短缺现象的改善，仲夏的现货价格可能遭遇更大影响，由今年7月LNG价格每mmBtu下滑至近10美元即可见一斑。
美银美林称：“冬季过后LNG市场供应大为宽松，恐怕会遭遇再一次季节性价格重挫。”
此外，随着美国和澳洲更多的LNG项目上马，或结束地区供给紧俏现象，除非亚洲需求再次大幅跳升。
除冬季极寒天气外，分析师称因乌克兰危机，俄罗斯削减对西欧的天然气供给也会扰乱LNG市场。
欧洲消费的天然气有近三分之一来自俄罗斯，其中近半数的供给经由乌克兰输送。(完)
(译文审校 艾茂林/戴素萍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
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