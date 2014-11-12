表格：德国10月趸售物价较前月下滑0.6%，较上年同期下滑0.7%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透柏林11月12日 - 德国联邦统计局周三公布，德国10月趸售(批发)物价较前月下滑0.6%，较上年同期下滑0.7%，9月分别为上升0.1%和下降0.9%。
具体数据如下:
德国趸售物价 2014年10月 2014年9月 2013年10月
较上月(%) -0.6 +0.1 -0.8
较上年(%) -0.7 -0.9 -1.8
WPI(基期为2010年) 105.8 106.4 106.5
注：路透调查访问的分析师预计10月趸售物价较前月下滑0.4%，较上年同期下滑0.5%。 (完)
(编译 高琦 审校 张涛)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。