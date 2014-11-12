版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 12日 星期三 15:09 BJT

表格：德国10月趸售物价较前月下滑0.6%，较上年同期下滑0.7%

路透柏林11月12日 - 德国联邦统计局周三公布，德国10月趸售(批发)物价较前月下滑0.6%，较上年同期下滑0.7%，9月分别为上升0.1%和下降0.9%。

具体数据如下:

德国趸售物价 2014年10月 2014年9月 2013年10月

较上月(%) -0.6 +0.1 -0.8

较上年(%) -0.7 -0.9 -1.8

WPI(基期为2010年) 105.8 106.4 106.5

注：路透调查访问的分析师预计10月趸售物价较前月下滑0.4%，较上年同期下滑0.5%。 (完)

(编译 高琦 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐