香港热股：国美电器以逾12%溢价策略入股徽商银行，股价曾创13个月低点

路透香港11月12日 - 中国主要家电零售商--国美电器 宣布以逾12%溢价策略性入股内地区域性银行--徽商银行 后，公司周三股价受压，最多曾下挫10.6%，因部份券商认为两者之间短期内的协同作用有限。

国美电器昨晚在联交所公告称，拟按每股3.8港元认购徽商银行6.325亿股新H股，相当于后者经扩大后已发行股本的5.41%，涉资约24亿港元。股份认购价较徽商银行昨天收盘价溢价12.43%。

周三早盘，国美股价最多曾跌逾10%至1.09港元的近13个月低位，但其后跌幅收窄，香港时间10:34跌5.74%，大盘恒生指数 涨0.24%，徽商银行升0.89%。

国美表示，公司目前正积极推行＂开放式全渠道零售商＂战略，力争成为最全面的零售连锁，加大力度建立＂服务＋交易＂的开放性全渠道台。

＂为针对各类客户的业务运营提供更全面的服务藉以增强黏性，金融服务平台的升级对集团而言将具有重要意义。＂国美称。

此外，公司认为，徽商银行已展现出强劲的财务业绩和前景，对公司是合理投资机会。

分析师计算国美是次入股徽商银行的作价，相当于后者截至2014年6月底市账率1-1.1倍。投行瑞银认为认购价合理，因目前在中国不大可能以低于账面值的价格认购国有银行的股份。

德银认为，国美与徽商银行的合作能否取得成功将取决于两家公司是否能以相若的速度发展以及本身的执行能力，维持对国美＂买入＂评级，目标价1.93港元。