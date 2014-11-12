汽车产业：克莱斯勒12月将在美国为逾37万辆车更换高田气囊充气组件

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透底特律11月11日 - 克莱斯勒集团提交至美国汽车安全监管机构的文件显示，该公司将在12月初开始在美国为超过37.1万辆汽车更换可能有瑕疵的安全气囊空气发生器。这些气囊是由日本高田 所生产的。
美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)在6月时宣布一项涉及约420万辆的召回行动，其中包括克莱斯勒2003-2007年的车款。
克莱斯勒在提交至NHTSA的文件中称，高田并未对NHTSA所检视的充气组件做出有安全瑕疵的判定，但克莱斯勒将不晚于12月19日开始替换。
根据NHTSA文件，克莱斯勒或将在12月初于佛罗里达州部分地区开始召回行动。
涉及的车款包括Dodge Ram、Durango、Dakota、Charger、Magnum、Chrysler Aspen以及300。
高田尚未对此事置评。
克莱斯勒对NHTSA表示，与高田一起调查了测试版空气发生器组件，包括从佛罗里达废弃场取得的样本。
克莱斯勒说，高田的分析显示佛罗里达州空气发生器组件的湿度水平略高。
克莱斯勒称，高田已对可疑的空气发生器组件进行一连串测试，包括电脑断层扫描、“实地拆解”等，并测试了性能、湿度水平以及其他物理及化学特性。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。