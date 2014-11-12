表格：英国7-9月ILO失业率持稳于6.0%，薪资增幅高于预期

路透伦敦11月12日 - 英国国家统计局周三公布：

* 截至9月的三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率为6.0%（预估为5.9%）

* 10月请领失业金人数减少2.04万人至93.2万人(预估为减少2.2万人)

* 截至9月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期增加1.0%(预估为增加0.8%)，9月同比增1.4%

* 截至9月的三个月平均每周薪资所得(不包括奖金)较上年同期增长1.3%(预估为增长1.1%),9月同比增1.8%

* 截至9月的三个月LFS就业人数增长11.2万，至3,079.3万人

以下为详细数据:

请领失业金人数 10月 9月 预估

较前月变动 -20,400 -18,400 (-18,600) -22,000

失业率(%) 2.8 2.8 (2.8)

失业人口(百万人) 0.932 0.952 (0.952)

按国际劳工组织(ILO)标准计算

7月-9月 4月-6月 2013年7-9月 预估

失业人口(百万) 1.959 2.074 2.488

失业率(%) 6.0 6.3 7.6 5.9