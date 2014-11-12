表格：英国7-9月ILO失业率持稳于6.0%，薪资增幅高于预期

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透伦敦11月12日 - 英国国家统计局周三公布：
* 截至9月的三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率为6.0%（预估为5.9%）
* 10月请领失业金人数减少2.04万人至93.2万人(预估为减少2.2万人)
* 截至9月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期增加1.0%(预估为增加0.8%)，9月同比增1.4%
* 截至9月的三个月平均每周薪资所得(不包括奖金)较上年同期增长1.3%(预估为增长1.1%),9月同比增1.8%
* 截至9月的三个月LFS就业人数增长11.2万，至3,079.3万人
以下为详细数据:
请领失业金人数 10月 9月 预估
较前月变动 -20,400 -18,400 (-18,600) -22,000
失业率(%) 2.8 2.8 (2.8)
失业人口(百万人) 0.932 0.952 (0.952)
按国际劳工组织(ILO)标准计算
7月-9月 4月-6月 2013年7-9月 预估
失业人口(百万) 1.959 2.074 2.488
失业率(%) 6.0 6.3 7.6 5.9
三个月变动 -115,000 -- --(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。