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货币新闻 | 2014年 11月 12日 星期三 17:09 BJT

表格: LME金属库存最新变化--11月12日

路透伦敦11月12日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位
为吨)：
    
    品种             最新库存            变动
      铜              160,800          -1,225
      锡                9,905             -90
      铅              216,375          -1,225
      锌              689,700          -2,025
      铝            4,406,575          -7,925
      镍              388,776            -120
    铝合金             26,680             -20
    NASAAC             74,760            +360
     
    *NASAAC为北美特种铝合金。(完)
    
      
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>         
 品种  库存数据       库存分布                品种   库存数据       库存分布
 铜    MCU-STOCKS   <0#MCUSTX-LOC-GRD>         铅   MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS   <0#MALSTX-LOC-GRD>         锡   MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS   <0#MZNSTX-LOC-GRD>       铝合   MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                                 金                 
 镍    MNI-STOCKS   <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA   MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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