台湾债市：公债RP利率稳健，投信资金分配略有不均

路透台北11月12日 - 台湾债券市场公债附买回(RP)利率周三稳定在上日水位。交易商称，今日市场整体资金仍略显宽松，但投信业者的分配较为不均，少数大型投信出现较大量赎回，不过资金补充迅速到位，不影响利率走势。

他们指出，预估本月份的资金情势都相对稳健，11月要到最后一周才会有较明显的波动。除了投信对跨月资金的配置较为保守外，寿险端约有三至四成都能提供跨月资金，且利率较月内也仅仅持平至加码1基点，显示市场的流动性依然充足，暂时不须紧张。

〞早上有大的投信解钱，但马上就从市场找到钱，而且速度很快。〞一位大型证券商交易员说。

交易员称，本月以来债券RP市场持续宽松，接下来至年底前又有公司债发行渐淡的季节性因素，将使得资金缺口变小，不愁市场资金供应不足；年底则将遇到另一波的资金需求高峰。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日，少数跨月利率见成交在0.55%；公司债今日成交0.63-0.64%，与上日相同。

大型票券商与金融机构承作的10天左右公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。主要利率均无明显变动。

今日公司债发行有亚昕国际 5亿台币，另有债券还本付息为劲永国际 4.75亿台币转换公司债、高雄市政府债73亿台币。