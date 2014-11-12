台湾债市：五年券殖利率收跌，台股下挫且筹码渐次集中

* 五年公债短线受惠台股走跌 * 筹码集中有利偏多操作但料难走远 * 五年券明日估在1.15-1.18%，10年估在1.60-1.64% 路透台北11月12日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周三收低。台湾股 市 今日表现疲软，五年债上日偏空测试难有进展后，今日借台股下挫东风，交投放 量且殖利率反向下行测试，但明日力道能否延续尚待考验。 债券市场交易商指出，除了股市表现不佳令盘面偏多外，近来银行端也较明显吸纳五年 公债，使得筹码获得沉淀，集中度略有提高，有利殖利率下行。不过交易员也预估，短多气 氛暂时尚难让五年债进一步突破此前低位1.15%。 〞基本上就是股市大跌，但其实没有积极追价的味道。〞一位本地银行交易员说。 交易员指出，五年债103/15和10年债103/13 的空单量均不多，但台股大跌 确实迫使短线的空单回补，也稍稍增强持券信心。不过今晚美债重新开盘后，预料美债走势 仍将主导台债，台股明日如果陷入平盘整理，对台债市场的影响就会减弱。 台湾股市周三收盘重挫近1.3%，表现明显弱于区域股市。分析师指出，主要反应对中韩 签署FTA(自由贸易协议)的忧虑，且外资在期货操作翻空。 **10年券新筹码殖利率料中性开出** 台股重挫同样波及10年券103/13，并带动该券殖利率跌穿1.63%，不过交易量仍属有限 。交易员预估，按照今日走势看来，明日10年公债增额发行103/13R 开始发行 前交易后，殖利率或在1.60-1.63%间开出，交易商不会盲目做空。 〞(10年新券)殖利率如果破了1.60%就会再被打上来，我不相信有人会追下去。〞一本 地证券商交易员说。 交易员指出，年底已经在即，交易商不倾向大部位押注，而想放空的交易商也会等殖利 率走低后挪出空间再行操作，预估明日若美债未能指引方向，盘面交投未必会十分热络，主 要仍以试水温为主。 交易员估明日五年公债103/15期在1.15-1.18%间波动，10年R券估在1.60-1.64%间。 103/13期公债第二次增额发行将在12月1日标售，金额预定300亿台币。 美国公债市场上日因假期未开市。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/15 -1.37 1.1640 1.1636-1.1760 182.0 10 103/13 -0.85 1.6280 1.6222-1.6370 25.5 本周全球重要经济事件与数据包括： 11/12(三)：美国批发(趸售)库存数据、费城联邦储备银行总裁普洛瑟在伦敦的瑞银欧 洲会议(UBS European Conference)前发表演说； 11/13(四)：美国联邦预算、美国JOLTS职位空缺数、日本9月工业生产、中国10月规模 以上工业生产月度报告、中国10月固定资产投资月度报告、韩国央行召开货币政策委员会议 、印尼央行召开会议、美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟参加乔治华盛顿大学和普林斯顿大 学的格里斯沃尔德经济政策研究中心举办的“联储和货币政策：传统工具和新工具”会议的 小组讨论、悉尼--澳洲央行助理总裁肯特在Australian Business Economists举办的活动上 发言； 11/14(五)：美国10月进出口价格及零售销售、美国路透/密西根大学消费者信心指数、 欧元区第三季GDP初值、德国及法国第三季GDP初值、美国圣路易斯联储总裁布拉德在圣路易 斯地区商会主办的金融论坛上，就美国经济与货币政策发表讲话。 30 103/12 没有成交 20 103/14 没有成交 10 103/13 1.6280 5 103/15 1.1640 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)