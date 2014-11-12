更正-韩国个股：三星电子反诉英伟达，称其侵犯芯片专利及陈述不实

(更正：因英文原文有误，第二段日期应为“11月4日”，非“周一”)

路透旧金山11月11日 - 在英伟达(Nvidia) 9月对三星电子 提告之后，三星电子发起反击，指控英伟达侵犯多项半导体相关专利，并称英伟达对旗下产品做出不实陈述。

三星于11月4日提起诉讼，就多项技术专利遭蓄意侵犯寻求损害赔偿，当中包括一些半导体缓冲及运用数据方式的技术专利。

关于英伟达广告宣称“Shield”平板电脑搭载的移动处理器Tegra速度为全球最快，三星指控英伟达陈述不实。三星引述Primate Labs研究人员所做的性能研究(benchmarking study)，以证明英伟达的陈述不实。

此前英伟达控告三星及其竞争对手高通 侵犯图形处理器(GPU)的多项专利。

英伟达周二发布声明指出，“我们将会对这些新指控进行研究及回应，同时将说明英伟达GPU专利在未经授权下遭到使用的情况。”

英伟达同时提出一项支持该公司陈述的性能研究，说明Tegra是市场上速度最快的移动设备处理器。(完) (编译 张明钧; 审校 朱晓军)