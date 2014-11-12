更新版 2-日本央行：很可能在2015下半财年启动讨论退出QE--宫尾龙藏

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
宫尾龙藏承认，一些经济学家认为额外的宽松举措将令央行更加难以退出购债计划，但他不赞同这种观点。
他指出，进一步的宽松政策将使日本更可能以平衡的方式实现2%的通胀率目标，因为公司获利、就业和薪资都将得到改善。
宫尾龙藏稍后在面对记者时表示，日本央行拥有一些退出策略，包括允许资产负债表上的日债到期，进行货币市场操作来吸收流动性，亦可以提高支付给商业银行的准备金利率。
他称资产泡沫风险是可控的，因为采取了相关举措来提升竞争力。他认为，如果资产价格的上涨符合经济基本面，那么就会限制住货币政策带来的扭曲影响。
日本央行总裁黑田东彦在国会讲话时曾规避了有关退出策略的提问，并坚称扩大买债规模不会阻碍央行撤出宽松货币政策。
黑田东彦称，仍认为日本央行将继续评估经济上行和下行风险，并在必要时调整政策；讨论退出量化宽松举措还为时尚早。
他表示，日本央行扩大量化宽松举措不会使退出该刺激政策变得更加艰难，扩大量化宽松举措与日本政府退休金投资基金(GPIF)投资策略调整无关；预计政府将朝着可持续的财政政策继续采取步骤。（完）
(编译 洪曦/高琦 审校 艾茂林/张涛)
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