更新版 2-日本央行：很可能在2015下半财年启动讨论退出QE--宫尾龙藏

宫尾龙藏承认，一些经济学家认为额外的宽松举措将令央行更加难以退出购债计划，但他不赞同这种观点。

他指出，进一步的宽松政策将使日本更可能以平衡的方式实现2%的通胀率目标，因为公司获利、就业和薪资都将得到改善。

宫尾龙藏稍后在面对记者时表示，日本央行拥有一些退出策略，包括允许资产负债表上的日债到期，进行货币市场操作来吸收流动性，亦可以提高支付给商业银行的准备金利率。

他称资产泡沫风险是可控的，因为采取了相关举措来提升竞争力。他认为，如果资产价格的上涨符合经济基本面，那么就会限制住货币政策带来的扭曲影响。

日本央行总裁黑田东彦在国会讲话时曾规避了有关退出策略的提问，并坚称扩大买债规模不会阻碍央行撤出宽松货币政策。

黑田东彦称，仍认为日本央行将继续评估经济上行和下行风险，并在必要时调整政策；讨论退出量化宽松举措还为时尚早。

他表示，日本央行扩大量化宽松举措不会使退出该刺激政策变得更加艰难，扩大量化宽松举措与日本政府退休金投资基金(GPIF)投资策略调整无关；预计政府将朝着可持续的财政政策继续采取步骤。（完）