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亚洲 | 2014年 11月 12日 星期三 11:08 BJT

韩国股市：早盘上涨至一个月高位，受低接买盘提振

路透首尔11月12日 - 韩国股市周三早盘上涨至一个月高位，因低接买盘锁定造船与石化等近期表现不佳的个股。

0215 GMT，韩股综合股价指数(KOSPI) 上涨0.52%至1,973.15点。

韩国现代重工 劲扬7%，此前该公司表示赢得阿联酋(阿拉伯联合大公国)价值19.4亿美元的订单。

韩国最大炼厂SK Innovation 大涨4.6%，LG化学 劲升4.5%。(完)
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