澳洲矿业：必和必拓称取消出售Nickel West镍矿业务，因无合适买家

路透悉尼11月12日 - 全球最大矿企--必和必拓 周三表示，在未能找到出价合适的买家后，已经放弃了出售Nickel West的计划，将继续运营该部门。

必和必拓5月开始评估该镍矿业务，如果没有找到买家就可能会关停。

必和必拓称评估已经结束，作为优先选择的出售计划“未能在可接受的基础上达成”。

Nickel West部门长期受到澳洲业务成本高企的困扰，执行长Andrew Mackenzie已明确表示，该部门已不在他的“四大成长支柱”中，即铁矿石、铜、石油和煤炭。

瑞士大宗商品和矿业巨头嘉能可 和中国镍生产商金川国际 都是在Nickel West竞购中领先的公司。

市场对必和必拓出售Nickel West价格的预估差别很大，部分分析师和行业人士认为最多可能达到10亿美元，而其他人认为鉴于镍价前景存疑，这部分业务值得起的价格要低许多。

2015年6月30日止的12个月间，Nickel West计划生产9.5万吨镍，其中55%将采用来自第三方的矿石做原料。(完) (编译 朱晓军；审校 白云)