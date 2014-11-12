澳洲矿业：必和必拓称取消出售Nickel West镍矿业务，因无合适买家

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透悉尼11月12日 - 全球最大矿企--必和必拓 周三表示，在未能找到出价合适的买家后，已经放弃了出售Nickel West的计划，将继续运营该部门。
必和必拓5月开始评估该镍矿业务，如果没有找到买家就可能会关停。
必和必拓称评估已经结束，作为优先选择的出售计划“未能在可接受的基础上达成”。
Nickel West部门长期受到澳洲业务成本高企的困扰，执行长Andrew Mackenzie已明确表示，该部门已不在他的“四大成长支柱”中，即铁矿石、铜、石油和煤炭。
瑞士大宗商品和矿业巨头嘉能可 和中国镍生产商金川国际 都是在Nickel West竞购中领先的公司。
市场对必和必拓出售Nickel West价格的预估差别很大，部分分析师和行业人士认为最多可能达到10亿美元，而其他人认为鉴于镍价前景存疑，这部分业务值得起的价格要低许多。
2015年6月30日止的12个月间，Nickel West计划生产9.5万吨镍，其中55%将采用来自第三方的矿石做原料。(完) (编译 朱晓军；审校 白云)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。