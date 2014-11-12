汽车产业：美国NHTSA对本田雅阁和英菲尼迪EX35展开转向系统隐患调查

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透底特律11月11日 - 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)分别对本田 雅阁三厢轿车以及英菲尼迪EX35紧凑型跨界车启动调查，因转向系统可能存在隐患。此次可能存在隐患的雅阁及EX35数量估计约37.4万辆及1.7万辆.
NHTSA在收到24宗投诉和四起低速撞车事故报告后，对本田产2013特定款式的雅阁电动助力转向失效问题进行了初步评估。调查中也使用了本田向安全机构提交的事故数据。
根据NHTSA的文件，驾驶过程中突然失去转向助力，可能导致转向盘力矩的提高。大约有略超一半数量的投诉都显示，转向助力系统失效时会出现警示信息。一些车主表示，通过熄火并重新发动车辆可以解除这一现象。
初步调查是监管机构处理流程的第一步。如果监管方认为制造商需要解决安全隐患，则必须启动召回程序。
本田汽车发言人周二表示，该公司正在配合调查，并将继续对可获取的信息进行内部检讨。
据NHTSA文件，该机构还对日产汽车 生产的特定2008款式英菲尼迪EX35跨界车开始了初步评估。之前有两宗投诉称，转向轴分离可能导致失去转向控制。其中一宗投诉称经销商发现转向轴轴承故障。
日产汽车周二表示，正在配合NHTSA的调查。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。