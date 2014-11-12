中国汇市：人民币早盘小跌，短期料盘整观望央行态度及国际美元走势

* 人民币早盘随中间价小跌

* 客盘购汇占据上风

* 短期可能窄幅盘整为主

* 后市需关注美元走势及央行态度

路透北京11月12日 - 中国人民币兑美元 周三早盘跟随中间价小幅回落，供求上客盘购汇占据上风。交易员表示，短期人民币窄幅盘整的可能性较大，需关注国际美元强势的可持续性以及央行的态度。

他们并称，香港金管局取消香港居民每日2万元人民币兑换上限，对境内汇率的影响程度还有待观察，因目前市场对央行态度不太明确，对于人民币是否会转向贬值亦不太确定。

“短期走势之前觉得会偏升值，但这两天感觉不知道会不会转向，...如果美元到年底还是这么强的话，说不定人民币有可能不会再升多少。但是这个也不好说，关键央行态度现在主要是不太明确。”一股份行交易员说。

她并表示，近两日国际美元走强，在境外CNH汇率上亦有所体现，但境外的影响不一定能完全传导到境内。后市需关注APEC（亚太经合组织）峰会结束后，央行是否会进行干预，以提供更多方向信号。

北京时间12:28，人民币兑美元即期报6.1267元，上日收报6.1252元。今日人民币兑美元中间价 为6.1428元，上日中间价为6.1413元。

另一股份行交易员亦表示，香港金管局放开居民兑换人民币上限可能会导致外资缓慢流入境内，但对汇市的影响目前还不太确定。近两日人民币走弱与国际美元走强有一定关系，但整体上看人民币表现仍较为强势。

“短期还是强势盘整，下个月可能还会冲刺一把，...可能会破6.10、6.09附近。”他并表示，短期人民币可能在6.11-6.13区间窄幅盘整，年末人民币虽有望升值，但幅度料不会太大。

香港金融管理局（HKMA）周三称，自下周一（17日）起取消香港居民每日2万元人民币兑换上限，有关措施更加方便香港居民参与沪港通及其他人民币交易。

全球汇市，日圆兑美元周三亚洲盘初试探七年低点，因报导称日本首相安倍晋三拟推迟上调消费税计划，并在12月举行选举。此消息促使投资人有更多理由避开日圆。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2720/70，上日尾盘为6.272。

北京时间12:28，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1347/67元，上一交易日尾盘报6.1274元。