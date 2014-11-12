全球矿业：秘鲁最大铜锌矿Antamina称罢工不会损及产出

路透利马11月12日 - 秘鲁最大的铜锌矿商Antamina表示，部分罢工行为不会伤及产出。但工会于周二、即在罢工活动进入第二天后称，产出可能下降至少90%。

锌价周二跳涨，部分是由于市场担心罢工将进一步令全球供应趋紧，但矿产作业的停顿似乎并未明显影响到铜价，因铜市场预期明年出现供应过剩。

Antamina矿坐落在秘鲁高原地区Ancash，秘鲁约30%的铜和20%的锌产自这里。

工会工人要求矿商发放奖金，以弥补营收分成协议中的收益减少。Antamina的获利在今年受到冲击，因产出下滑并且全球金属价格走低。

Antamina认为罢工不太可能进一步影响到2014年产出。

但在今年前九个月里，Antamina的铜产出下降16%至273,411吨，锌产出下滑20%至194,233吨。

必和必拓 与嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 各自持有Antamina的33.75%股权。Teck Resources 与三菱商事 则分别持有22.5%和10%的股权。（完）