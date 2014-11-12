全球矿业：秘鲁最大铜锌矿Antamina称罢工不会损及产出

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透利马11月12日 - 秘鲁最大的铜锌矿商Antamina表示，部分罢工行为不会伤及产出。但工会于周二、即在罢工活动进入第二天后称，产出可能下降至少90%。
锌价周二跳涨，部分是由于市场担心罢工将进一步令全球供应趋紧，但矿产作业的停顿似乎并未明显影响到铜价，因铜市场预期明年出现供应过剩。
Antamina矿坐落在秘鲁高原地区Ancash，秘鲁约30%的铜和20%的锌产自这里。
工会工人要求矿商发放奖金，以弥补营收分成协议中的收益减少。Antamina的获利在今年受到冲击，因产出下滑并且全球金属价格走低。
Antamina认为罢工不太可能进一步影响到2014年产出。
但在今年前九个月里，Antamina的铜产出下降16%至273,411吨，锌产出下滑20%至194,233吨。
必和必拓 与嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 各自持有Antamina的33.75%股权。Teck Resources 与三菱商事 则分别持有22.5%和10%的股权。（完）
(编译 高琦 审校 孙茉莉)
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