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亚洲 | 2014年 11月 12日 星期三 11:29 BJT

澳新汇市：澳元与新西兰元兑日圆皆上涨，因投资人追买高收益货币

新西兰元 上涨逾1.5%至高位90.50日圆，为2007年10月以来最高。

外界益发预期日本首相安倍晋三将推迟调升消费税以避免伤害脆弱的经济复苏，并将提前选举以巩固其政治地位。这种预期进一步打压日圆。

交易员预期日本基金将会追捧海外更佳的回报，而澳洲收益率是富有国家中最高者。

日圆走弱提振了新西兰元兑全面走软的美元 升至高位0.7848美元。

新西兰元兑美元最新报0.7827美元，短线支撑位在0.7760美元，0.7880美元可能为上档阻力。(完)

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