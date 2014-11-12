澳新汇市：澳元与新西兰元兑日圆皆上涨，因投资人追买高收益货币

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
新西兰元 上涨逾1.5%至高位90.50日圆，为2007年10月以来最高。
外界益发预期日本首相安倍晋三将推迟调升消费税以避免伤害脆弱的经济复苏，并将提前选举以巩固其政治地位。这种预期进一步打压日圆。
交易员预期日本基金将会追捧海外更佳的回报，而澳洲收益率是富有国家中最高者。
日圆走弱提振了新西兰元兑全面走软的美元 升至高位0.7848美元。
新西兰元兑美元最新报0.7827美元，短线支撑位在0.7760美元，0.7880美元可能为上档阻力。(完)
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。