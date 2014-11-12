澳新汇市：澳元与新西兰元兑日圆皆上涨，因投资人追买高收益货币

新西兰元 上涨逾1.5%至高位90.50日圆，为2007年10月以来最高。

外界益发预期日本首相安倍晋三将推迟调升消费税以避免伤害脆弱的经济复苏，并将提前选举以巩固其政治地位。这种预期进一步打压日圆。