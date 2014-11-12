更新版 1-韩国数据：10月家庭信贷增幅创纪录高位，暗示政府刺激政策发挥效力

数据表明政府和央行出台的刺激措施(包括提高公共支出的计划和过去三个月内两度降息)，在鼓励消费者和企业提高支出方面取得了成功。

不过家庭贷款迅速上升，或让近期内再度下调利率的预期降温。此前决策层也已指出家庭高负债是韩国经济面临的一项重要风险。

路透调查显示，在8月和10月两度降息后，韩国央行周四预计将维持指标利率 在2.0%的纪录低位不变。

与此同时，央行同期发布的其他数据显示，韩国9月L货供额较上年同期增加7.9%，8月亦为增加7.9%。

以下为货币供给指标和银行对家庭贷款数据细节：

10月 9月 8月

L货供额(较上年同期，%) -- +7.9 +7.9

M2货供额(较上年同期，%) -- +7.1 +7.6

银行对家庭贷款(万亿韩元) +6.4 +4.3 +5.0

--L货供额指标覆盖金融机构和已发行货币市场工具下的现金和存款总额。

--M2货供额指标扣除了两年及更长期限的金融工具、公司债、商业票据、央行债券和市政债券。