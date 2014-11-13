专栏节选：迈向多元性别认同的进步社会--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月13日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

苹果执行长库克的出柜，令很多人吃惊。公司市值全球第一的ＣＥＯ，竟然是同志！库克的出柜，正好让我们重新正视多元性别认同的价值。

历史上的同志名人不少，像现代经济学之父凯因斯、电脑科学之父图灵（Alan Turing），还有米开朗基罗和达文西等等。此外，许多研究显示，在证券经纪业务中，女性经纪人较能降低获利的波动性，并提升整体绩效。欧亚也出现许多伟大的女性领袖，如英国前首相柴契尔夫人、以色列前总理梅尔夫人（Golda Meir），以及德国总理梅克尔。

因此，性别多元化及开放的性别取向，对任何社会、商业或产业而言，都是正面因素。

美国前总统布希在支持率低落之际，企图以反对同志婚姻挽回民意，也让当年的保守派浪潮席卷美国；近来，反对欧式健保的茶党，也一度壮大了死硬保守派的声势。

日前美国中期选举共和党获胜，但其党内的温和派胜选比重不低，其中部分候选人还支持同志婚姻和堕胎合法化。美国社会的保守势力正在衰退中。不过，在相关议题上，美国仍落后西欧，西欧已有多个国家通过同志婚姻合法化。

在亚洲，日本从未禁止同性恋，北韩甚至是合法的；不过深受伊斯兰教影响的东南亚，印度、新加坡和马来西亚同性恋依旧不合法，而印尼只有一部分是不合法的。在这样的氛围下，同志们只能压抑自己的性向，不敢轻言出柜。

至于台湾，虽然明文法律上还不如欧美，但实质上，台湾在多元性别认同的议题上，可以骄傲地说，或许是亚洲最先进的国家。台湾已有同志婚姻合法化的立法提案，让同性恋人能有寻求稳定家庭结构的机会，可以替亲密伴侣做重要的医疗决定，并允许彼此自由地赠与或交换资产。更重要的是，与中国相比，这样的态度能让台湾更进一步建立自我认同感，展现主权意识。

当我们在谴责中国恶劣的人权纪录和公民权环境的同时，更要让自己的公民行使相同的权利。台湾的社会愈进步，中国并吞台湾的能力就愈低；在国际上，也能更彰显台湾与中国体制的差异。

再者，同志拥有较丰富的创造力和艺术天赋，打压他们「做自己」和发展自身的能力，等同剥夺同志对社会的贡献。

在ＩＴ产业的主流价值从硬体转向软体和内容之际，来自更开放、活跃的同志圈所贡献的创造力，可望成为台湾经济的竞争利器。多元化社会具有独特的优势，现在更是台湾全面向前走的时候了。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。