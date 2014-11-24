背景资料：台湾主要人民币债券发行情况一览

中国农业：到2020年农产品加工转化率达68%，2025年达到75%--农业部
路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。
路透11月24日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券，此后台湾人民币债券市场开展。
根据路透自行计算，至目前为止台湾人民币债券(宝岛债)发行总额为284亿元人民币，今年以来则共发行了178亿人民币。
各档宝岛债次级交易代码请参阅
以下为路透整理2013年来在台湾发行的主要人民币债券一览表：
(由公司发行)
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2014.08 统一中控 5.0 3.50 3
5.0 3.90 5
2014.07 烨辉海外子公司 3.0 5.00 3
Golden Developments Holdings
2014.01 统一中控 10.0 3.60 3
2013.05 东元电机 3.0 3.00 3
2013.05 远东新世纪 5.0 2.95 3 (由金融机构发行)
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 *2014.11 建银亚洲 7.0 3.30 2
10.0 3.75 5
10.0 3.95 7
6.0 4.08 10 *2014.11 元大宝来证券 3.6 3.50 2
6.4 3.60 3 *2014.11 凯基证券 2.0 3.50 2
2014.10 中美洲开发银行(CABEI) 5.0 3.85 5
2014.09 中国工商银行新加坡分行 7.0 3.70 5
13.0 3.95 7
2014.09 中国银行台北分行 5.0 3.25 2
10.0 3.75 5
5.0 4.00 7
2014.09 中国建设银行台北分行 8.0 3.35 3
6.0 3.75 5
6.0 4.00 7
2014.08 中国农业银行香港分行 17.0 3.40 3
3.0 3.80 5
2014.06 中国交通银行香港分行 10.0 3.45 3
5.0 3.85 5
5.0 4.15 7
2014.01 韩国进出口银行 5.0 4.50 10
2013.12 中国建设银行香港分行 20.0 3.25 3
2013.12 中国银行香港分行 10.0 3.15 2
10.0 3.25 3
2013.12 中国交通银行香港分行 8.0 3.40 3
4.0 3.70 5
2013.12 中国农业银行香港分行 12.5 3.30 3
2.5 3.60 5
2013.06 德意志银行 10.0 2.45 3
1.0 2.65 5
(附带选择权)
2013.05 彰化银行 10.0 2.90 3
2013.03 中国信托银行 10.0 2.90 3
注: *表新增 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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