企业并购：雅虎将以6.4亿美元收购自动化广告服务商BrightRoll

路透旧金山11月11日 - 雅虎 将以约6.40亿美元收购自动化广告服务商BrightRoll，以加强向营销方销售实时竞价视频广告的能力。

雅虎首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)近来不断出手，此次交易更可证明公司对视频广告的重视。雅虎希望可以借助视频广告抵消互联网广告价格下降和增长放缓的影响。

雅虎在周二的一份声明中表示，BrightRoll预计今年将可带来超过1亿美元的营收，并帮助雅虎拥有美国最大的视频广告平台。(完) (编译 洪曦; 审校 朱晓军)