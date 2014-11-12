企业并购：雅虎将以6.4亿美元收购自动化广告服务商BrightRoll

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透旧金山11月11日 - 雅虎 将以约6.40亿美元收购自动化广告服务商BrightRoll，以加强向营销方销售实时竞价视频广告的能力。
雅虎首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)近来不断出手，此次交易更可证明公司对视频广告的重视。雅虎希望可以借助视频广告抵消互联网广告价格下降和增长放缓的影响。
雅虎在周二的一份声明中表示，BrightRoll预计今年将可带来超过1亿美元的营收，并帮助雅虎拥有美国最大的视频广告平台。(完) (编译 洪曦; 审校 朱晓军)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。