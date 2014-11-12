香港金融：下周一起取消居民每日2万元人民币兑换上限--金管局

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港11月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，自下周一（17日）起取消香港居民每日2万元人民币兑换上限。
金管局总裁陈德霖向记者表示，有关措施更加方便香港居民参与沪港通及其他人民币交易。
现时，香港居民个人客户可以人民币兑换港元或以港元与参加行（只限于持牌银行）兑换人民币，现金兑换的上限是每人每次交易20,000元人民币等值，通过存款帐户进行兑换的上限是每人每日20,000元人民币。
非香港居民客户(即非香港居民身份证持有人)进行人民币兑换，并不设兑换金额限制。
企业客户可以按照市场状况及惯例向香港的参加行兑换人民币，这类交易并没有设定任何限额。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。