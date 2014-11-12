香港金融：下周一起取消居民每日2万元人民币兑换上限--金管局

路透香港11月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，自下周一（17日）起取消香港居民每日2万元人民币兑换上限。

金管局总裁陈德霖向记者表示，有关措施更加方便香港居民参与沪港通及其他人民币交易。

现时，香港居民个人客户可以人民币兑换港元或以港元与参加行（只限于持牌银行）兑换人民币，现金兑换的上限是每人每次交易20,000元人民币等值，通过存款帐户进行兑换的上限是每人每日20,000元人民币。

非香港居民客户(即非香港居民身份证持有人)进行人民币兑换，并不设兑换金额限制。