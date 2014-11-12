重温稿-路透调查：印尼央行周四料保持指标利率在7.50%不动

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 所有15位分析师预计指标利率将在7.50%不变
* 多数分析师预计年底前利率将无调整
* 印尼央行将在11月13日周四0600GMT之后发布政策决定
路透雅加达11月11日 - 路透调查显示，印尼央行周四在月度政策会议上料维持指标利率不变。
所有15位受访分析师均预计印尼央行将维持政策利率在7.50%不变；该利率在过去12个月以来一直维持在这一水平。
分析师预计隔夜存款利率(FASBI)将维持在5.75%不变，贷款利率料维持在7.5%。
周四会议后，今年印尼央行的最后一次政策会议将在12月11日举行。
12位分析师中有10位预计今年余下时间内指标利率将持稳，两位分析师预计央行将升息25个基点，前提是印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)下月前上调燃料价格。(完) (编译 洪曦; 审校 艾茂林)
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