中国新债：农发行下周一将增发至多180亿元三期债，期限五、七和10年

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海11月12日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(17日)在银行间债市招标增发三期固息债，总额不超过180亿元人民币，期限包括五年、七年和10年。
刊登在中国债券信息网的公告称，上述债券为该行今年第45期 第二次增发债、第42期 的二次增发债，以及第27期 首次增发。
具体发行条款如下：
45期第二次增发 42期第二次增发 27期首次增发
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招标规模上限 60亿元 60亿元 60亿元
期限/计息方式 五年固息 七年固息 10年固息
招标时间 5/7年：11月17日14:00-15:00
10年：11月17日14:00-15:30
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 11月20日 11月20日 11月21日
起息日 10月13日 7月22日 3月28日
发行期 11/18-11/20 11/18-11/20 11/18-11/21
上市日 11月26日 11月26日 11月27日
票面利率 4.61% 5.27% 5.59%
基本承销额 无 无 无
承揽费 0.10% 0.15% 0.15%
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参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。