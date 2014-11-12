中国新债：农发行下周一将增发至多180亿元三期债，期限五、七和10年

路透上海11月12日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(17日)在银行间债市招标增发三期固息债，总额不超过180亿元人民币，期限包括五年、七年和10年。

刊登在中国债券信息网的公告称，上述债券为该行今年第45期 第二次增发债、第42期 的二次增发债，以及第27期 首次增发。

具体发行条款如下：

45期第二次增发 42期第二次增发 27期首次增发

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招标规模上限 60亿元 60亿元 60亿元

期限/计息方式 五年固息 七年固息 10年固息

招标时间 5/7年：11月17日14:00-15:00

10年：11月17日14:00-15:30

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 11月20日 11月20日 11月21日

起息日 10月13日 7月22日 3月28日

发行期 11/18-11/20 11/18-11/20 11/18-11/21

上市日 11月26日 11月26日 11月27日

票面利率 4.61% 5.27% 5.59%

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.10% 0.15% 0.15%

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参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 林高丽)