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亚洲 | 2014年 11月 12日 星期三 12:22 BJT

《全球汇市》日圆弹离七年低点，日官员讲话为提前选举传闻降温

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2465 1.2474 -0.07 -9.31 1.3745

美元/日圆 115.75 115.77 -0.02 +9.92 105.30

欧元/日圆 144.28 144.41 -0.09 -0.31 144.73

美元/瑞郎 0.9652 0.9642 +0.10 +8.11 0.8928

英镑/美元 1.5907 1.5918 -0.07 -3.92 1.6556

美元/加元 1.1342 1.1330 +0.11 +6.80 1.0620

澳元/美元 0.8677 0.8685 -0.09 -2.65 0.8913

新西兰元/美元 0.7813 0.7807 +0.08 -4.79 0.8206

澳元/日圆 100.440 100.550 -0.11 +7.02 93.850

新西兰元/日圆 90.440 90.380 +0.07 +4.66 86.410

英镑/日圆 184.12 184.28 -0.09 +5.62 174.33

澳元/新西兰元 1.1097 1.1120 -0.21 +2.30 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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