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货币新闻 | 2014年 11月 12日 星期三 12:14 BJT

中美关系：应扩大合作领域，加强国际事务合作--习近平

路透北京11月12日 - 中国国家主席习近平周三同来访的美国总统举行会晤时表示，中美应扩大双方能够和应该合作的领域，并加强在国际事务中的合作。

奥巴马本周一抵达北京出席亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议，并对中国进行国事访问。（完） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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