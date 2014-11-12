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亚洲 | 2014年 11月 13日 星期四 07:37 BJT

****主要国家经济指标预测--11月13日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段       预估值      前值
        
    11月12日(三)
    2350  日本企业物价指数(较前月)                             10月        -0.4%     -0.1%
                          (较上年同期)                                     +3.3%     +3.5%
    2350  日本核心机械订单(较前月)                              9月        -1.9%     +4.7%
                      (较上年同期)                                         -1.3%     -3.3%
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                             前周         --   买超8,066
              外资投资日本股票(亿日圆)                                      --   买超9,047
    
    11月13日(四)
    0001  英国RICS房价差值                                     10月        正26       正30
    0100  韩国央行利率决定                                     11月         --       2.00%
    0430  日本工业生产                                      9月修正值       --        2.7%
             产能利用率(较前月)                                             --       -1.7%
    0700  德国消费者物价指数(CPI)(较前月)                    10月终值     -0.3%      -0.3%
                                 (较上年同期)                             +0.8%      +0.8%
              消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                            -0.3%      -0.3%
                                      (较上年同期)                        +0.7%      +0.7%
    0745  法国经常帐收支(亿欧元)                                  9月       --      赤字45
    0745  法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)               10月终值       --       -0.4%
                                  (较上年同期)                              --       +0.4%
    0815  瑞士生产者/进口物价(较前月)                            10月       --       -0.1%
                          (较上年同期)                                      --       -1.4%
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)                  10月终值     +0.1%      +0.1%
                               (较上年同期)                               +0.1%      +0.1%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                          +0.3%      +0.3%
                                   (较上年同期)                           +0.2%      +0.2%
    1330  加拿大新屋价格(较前月)                              9月         +0.2%      +0.3%
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)                  11月8日当周        28.0       27.8
              四周均值(万人)                                                --        27.9
              续请失业金人数(万人)                      11月1日当周         235      234.8
    1500  美国JOLTS职位空缺数(万人)                           9月         482.3      483.5
    1900  美国联邦预算(亿美元)                               10月     赤字1,117  盈余1,060

            
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段         现值     预估值   
    
    0030  澳洲薪资价格指数(较前季)                          第三季         +0.6%     +0.6%
                   (较上年同期)                                            +2.6%     +2.6%
    0300  韩国L货供额                                        9月           +7.9%       --
    0700  德国趸售(批发)物价指数(较前月)                    10月           -0.6%     -0.4%
                           (较上年同期)                                    -0.7%     -0.5%
    0930  英国请领失业金人数(万人)                          10月         减少2.04  减少2.2
          按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率         截至9月三个月          6.0%     5.9%
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年)                            +1.0%    +0.8%
                            (不包括奖金)(较上年)                            +1.3%    +1.1%
    1000  欧元区工业生产(较前月)                             9月            +0.6%    +0.7%
                        (较上年同期)                                        +0.6%    -0.3%
    1200  美国抵押贷款市场指数                         11月7日当周          372.9      --  
              再融资指数                                                  1,590.3      --  
    1500  美国批发(趸售)库存(较前月)                         9月            +0.3%    +0.2%
              趸售销售(较前月)                                              +0.2%    +0.1%
    2145  新西兰制造业PMI                                   10月             59.3      --  
    2145  新西兰食品价格指数                                10月             持平      --  
    2330  路透短观调查日本制造业景气判断指数                11月             正13      --  (完)
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