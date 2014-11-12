主要国家经济指标预测--11月13日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月12日(三) 2350 日本企业物价指数(较前月) 10月 -0.4% -0.1% (较上年同期) +3.3% +3.5% 2350 日本核心机械订单(较前月) 9月 -1.9% +4.7% (较上年同期) -1.3% -3.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超8,066 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超9,047 11月13日(四) 0001 英国RICS房价差值 10月 正26 正30 0100 韩国央行利率决定 11月 -- 2.00% 0430 日本工业生产 9月修正值 -- 2.7% 产能利用率(较前月) -- -1.7% 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 -0.3% -0.3% (较上年同期) +0.8% +0.8% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.3% -0.3% (较上年同期) +0.7% +0.7% 0745 法国经常帐收支(亿欧元) 9月 -- 赤字45 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 -- -0.4% (较上年同期) -- +0.4% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 10月 -- -0.1% (较上年同期) -- -1.4% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.1% +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.2% +0.2% 1330 加拿大新屋价格(较前月) 9月 +0.2% +0.3% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月8日当周 28.0 27.8 四周均值(万人) -- 27.9 续请失业金人数(万人) 11月1日当周 235 234.8 1500 美国JOLTS职位空缺数(万人) 9月 482.3 483.5 1900 美国联邦预算(亿美元) 10月 赤字1,117 盈余1,060 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第三季 +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.6% +2.6% 0300 韩国L货供额 9月 +7.9% -- 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 10月 -0.6% -0.4% (较上年同期) -0.7% -0.5% 0930 英国请领失业金人数(万人) 10月 减少2.04 减少2.2 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至9月三个月 6.0% 5.9% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) +1.0% +0.8% (不包括奖金)(较上年) +1.3% +1.1% 1000 欧元区工业生产(较前月) 9月 +0.6% +0.7% (较上年同期) +0.6% -0.3% 1200 美国抵押贷款市场指数 11月7日当周 372.9 -- 再融资指数 1,590.3 -- 1500 美国批发(趸售)库存(较前月) 9月 +0.3% +0.2% 趸售销售(较前月) +0.2% +0.1% 2145 新西兰制造业PMI 10月 59.3 -- 2145 新西兰食品价格指数 10月 持平 -- 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 11月 正13 -- (完)