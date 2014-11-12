路透专访：日本内阁副大臣西村康稔称，不会发新债资助经济刺激方案

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
他没有描述该方案的规模，不过暗示要小于此前祭出的价值5.5万亿日圆(480亿美元)的刺激措施。
“即便按计划再次上调消费税，日本2020年较基本预算平衡目标仍差10万亿日圆之多。因此没有发行新债来为刺激经济提供资金的余地。”他说道。
“日圆已经大幅走贬，整体来看可能助推日本经济。不过对那些小型企业和农村地区的负面影响也是很大的，因此有必要针对这些领域采取应对措施。”(完)
(编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 白云)
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