路透专访：日本内阁副大臣西村康稔称，不会发新债资助经济刺激方案

他没有描述该方案的规模，不过暗示要小于此前祭出的价值5.5万亿日圆(480亿美元)的刺激措施。

“即便按计划再次上调消费税，日本2020年较基本预算平衡目标仍差10万亿日圆之多。因此没有发行新债来为刺激经济提供资金的余地。”他说道。

“日圆已经大幅走贬，整体来看可能助推日本经济。不过对那些小型企业和农村地区的负面影响也是很大的，因此有必要针对这些领域采取应对措施。”(完)