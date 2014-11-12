中国货币市场：回购利率仍多震荡小跌，资金面波澜不兴

路透上海11月12日 - 中国银行间资金市场周三多数回购利率 仍小幅下滑。资金面波澜不兴，供需相对平衡；而随着APEC会议的放假调休进入尾声，大行交易员陆续结束轮休，市场成交也将渐回归正常水平。

交易员并认为，月内尚见不到对资金面冲击明显的因素，流动性近期料延续稳势。

“比较平稳，有借有出，接下来有缴税，不过月度缴税应该不会有太大影响，”上海一银行交易员称。

另一上海的银行交易员则谈到，近期回购利率保持小幅下降步伐，但下行动力显不足，比如七天期品种在3%附近有明显阻力，若要进一步打开下行空间，仍需更多政策面或消息面的刺激。

中国11月5日-11日在北京主办2014年APEC(亚太经合组织)领导人会议周活动，为保证会议顺利举行，11月7日-12日，在京中央和国家机关、事业单位和社会组织以及北京市机关、事业单位和社会团体进行调休放假。

中国央行公开市场周二延续稳定操作，维持对冲到期规模的节奏，14天期正回购的量价已近一个月无任何变化；央行此前两个月已通过新创设的中期借贷便利（MLF）大规模投放流动性，公开市场的资金调节作用暂被弱化。

中国央行三季度货币政策执行报告显示，央行当季创设并开展了中期借贷便利（MLF）操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.4805 2.5102 -2.97

七天 3.1218 3.1213 +0.05

14天 3.4523 3.4803 -2.80

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.5800 1.6550 +192.50

七天 3.5600 2.5150 +104.50

14天 3.7100 3.0600 +65.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5600 2.5900 -3.00

七天 3.1700 3.1400 +3.00

14天 3.4500 3.4900 -4.00

Shibor

其中:隔夜 2.4830 2.4930 -1.00

七天 3.0693 3.0740 -0.47

三个月 4.2880 4.3510 -6.30