《MAGUIRE专栏》玉米库存高企，但多头盼需求增加推升价格

**库存的拖累**

虽然需求前景看来是一片大好，但价格上涨空间料将有限，因为这个秋季农场主囤积的玉米数量相当庞大。在美国中西部地区，现金充裕的种植主已经习惯了玉米价格保持在每蒲式耳4-5美元，因此对于最近几周价格跌至3美元以下无动于衷。

他们不会轻易接受较低的市场价格，许多农场主都选择先将谷物囤积几个月，期待价格反弹回有钱可赚的区间。

过往经验证明这种囤积待售的策略可以带来非常好的回报，因此一些农场主看来也愿意在2014/15年度再度实施这种手段。

然而，现实情况是这样做的农场主太多了，今年他们都在囤积谷物，因此等到这些库存最终被释放到市场上时，随着供应高峰的来临，价格涨幅将受限。

不止于此，玉米买家们已经充分认识到，农场主必须要在下一年的收获节开始前售出大部分谷物库存，因此买家们才不会轻易在途中追涨购入。

这一道理特别适用于国际消费买家，他们也非常清楚在全部玉米出口供应中有约三分之一可以通过南半球的种植园获得，那里的谷物生长季和成本结构都和北半球不一样，南半球的种植者可能不得不以低于美国种植者的价格来出售他们的谷物。

这也就是说，美国种植者如果长时间囤货待售，那么很有可能被海外的竞争对手抄了后路，因此他们不能只关注放在自己地盘上的库存，还必须确保能够及时的抓住需求强劲的好时机来售出谷物，即便那时候的售价可能并不是他们乐意接受的。（完）