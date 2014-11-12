全球环境：中国同意到2030年达到CO2排放峰值，美国将排放量减四分之一

路透北京11月12日 - 中国力争到2030年使温室气体排放达到顶峰，美国争取到2025年使总排放量减少逾四分之一，两国都试图促成明年在巴黎达成新的全球气候协议。

据中国国家主席习近平和美国总统奥巴马周三在北京发布的联合声明，中国计划到“2030年左右”达到二氧化碳排放峰值，并争取提早实现目标，而美国将把排放从2005年的水平减少26-28%。

美国政府高级官员表示，两国所做出的承诺，将鼓励其他国家做出承诺，并给定于2020年实施的全球性新协议的协商注入“动力”。中国和美国是全球最大的两个二氧化碳排放国。

清华-卡内基全球政策中心气候问题学者王涛表示，这对两国来说是非常好的迹象，并给协商注入了强大动力，但目标还不够远大，两国还有协商提升的空间。

中国还承诺到2030年将非化石燃料占一次能源消费的比重从2013年的不到10%提高至20%左右，此举需要1,000千兆瓦核能和可再生能源，但王涛称，这一目标对中国影响不大。