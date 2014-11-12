企业并购：中信股份与KKR拟购联合环境多数股份，最高对价12.56亿坡元

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港11月12日 - 中国大型综合企业--中信股份 周三宣布，其与私募基金巨头KKR 旗下KKR中国水务共同拥有的公司，拟收购新加坡联合环境技术 的至少多数股份，最高对价约12.56亿坡元（约75.21亿港元）。
公司声明称，每股联合环境的要约价为1.65坡元，按其计算，联合环境股本的价值在全面摊薄的基础上约为19.01亿坡元，考虑到某些承诺人股东已经同意接受以现金及/或要约方股份的方式支付要约，以及这次配售的认购金额不少于5,000万坡元，交易最高对价预计约12.56亿坡元。
联合环境为膜分离水及污水处理及循环解决方案供应商，其主要业务集中在中国化工、石油化工及工业园区行业。
中信股份与KKR中国水务拟维持联合环境在新加坡的上市地位。（完）
欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。