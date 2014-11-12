企业并购：中信股份与KKR拟购联合环境多数股份，最高对价12.56亿坡元

路透香港11月12日 - 中国大型综合企业--中信股份 周三宣布，其与私募基金巨头KKR 旗下KKR中国水务共同拥有的公司，拟收购新加坡联合环境技术 的至少多数股份，最高对价约12.56亿坡元（约75.21亿港元）。

公司声明称，每股联合环境的要约价为1.65坡元，按其计算，联合环境股本的价值在全面摊薄的基础上约为19.01亿坡元，考虑到某些承诺人股东已经同意接受以现金及/或要约方股份的方式支付要约，以及这次配售的认购金额不少于5,000万坡元，交易最高对价预计约12.56亿坡元。

联合环境为膜分离水及污水处理及循环解决方案供应商，其主要业务集中在中国化工、石油化工及工业园区行业。

中信股份与KKR中国水务拟维持联合环境在新加坡的上市地位。（完）

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